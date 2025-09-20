onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Oyuncu Ester Exposito, İspanya'da Filistinli Çocuklar İçin Eyleme Katıldı

Ünlü Oyuncu Ester Exposito, İspanya'da Filistinli Çocuklar İçin Eyleme Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 21:40

İspanya’da Filistin meselesi, geniş kesimler tarafından yakından takip ediliyor. Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde sık sık Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerde de Filistin çocuklarının yaşadığı trajediye dikkat çekiliyor. Toplum, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar aracılığıyla İsrail’in saldırılarına karşı tepkilerini ortaya koyuyor.

15 Eylül'de Filistinli çocuklar için yapılan protesto da geniş bir kitleyle gerçekleşti. Bu eyleme katılanlar arasında ünlü oyuncu Ester Exposito da vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya, İsrail'in soykırımına en sert tepki gösteren ülke olarak öne çıkıyor.

İspanya, İsrail'in soykırımına en sert tepki gösteren ülke olarak öne çıkıyor.

Başbakan Sanchez'in İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men edilmesini istediği konuşmalar her geçen gün dozajını artırıyor. Eurovision, ortaklık anlaşmaları, UEFA... 

İsrail'in en az Rusya kadar uluslararası toplumdan dışlanması gerektiğini savunan Sanchez, Filistin'in tanınması konusunda da lobi faaliyetleri yürütüyor.

15 Eylül'de bir kitlesel eylem daha yapıldı.

15 Eylül'de bir kitlesel eylem daha yapıldı.

15 Eylül'de Madrid’de Puerta del Sol’da, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların isimlerinin okunması sırasında görüntülendi. “Artists with Palestine” organizasyonu, Pedro Almodóvar ve Loles León gibi isimlerle bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde İsrail’in öldürdüğü çocukların isimleri okundu. Soykırımı durdurmak için faaliyet gösteren STK’lara destek verilen eylemde “Onların bir adı var' başlığıyla konuşmalar yapıldı.

Konuşmacılar arasında Ester Exposito da vardı.

Konuşmacılar arasında Ester Exposito da vardı.

Daha önce Filistin'e insani yardım getiren filolarla ilgili destekleyici açıklamalarıyla bilinen Ester, bu kez de soykırım kurbanı çocuklarla ilgili konuşmalar yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın