Ünlü Oyuncu Ester Exposito, İspanya'da Filistinli Çocuklar İçin Eyleme Katıldı

İspanya’da Filistin meselesi, geniş kesimler tarafından yakından takip ediliyor. Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde sık sık Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerde de Filistin çocuklarının yaşadığı trajediye dikkat çekiliyor. Toplum, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar aracılığıyla İsrail’in saldırılarına karşı tepkilerini ortaya koyuyor.

15 Eylül'de Filistinli çocuklar için yapılan protesto da geniş bir kitleyle gerçekleşti. Bu eyleme katılanlar arasında ünlü oyuncu Ester Exposito da vardı.