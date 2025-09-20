Tiktok'ta Kızını Oynatarak Para Toplayan Baba Tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan bir baba, TikTok’ta açtığı yayında kızını müzik eşliğinde oynatınca büyük tepki topladı. Yayına gelen uygunsuz yorumlara aldırış etmeyen babanın görüntüleri kısa sürede X platformunda yayıldı. Vatandaşlar, videoyu paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu; babanın gözaltına alınmasını ve çocuğun devlet korumasına alınmasını talep etti. Artan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmış, babanın gözaltında olduğu bilgisi verilmişti.