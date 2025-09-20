Tiktok'ta Kızını Oynatarak Para Toplayan Baba Tutuklandı
TikTok’ta tepki çeken görüntülere bir yenisi daha eklendi. Hatay’da bir baba, açtığı canlı yayında kızını müzik eşliğinde oynatmış, gelen ahlaksız yorum ve tekliflere rağmen yayını sürdürmüştü.
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaparak babanın gözaltına alındığını, çocuğun ise korumaya alındığını açıklamıştı.
Gözaltına alınan baba tutuklandı.
Sabah saatlerinde yayılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Baba tutuklandı.
