Tiktok'ta Kızını Oynatarak Para Toplayan Baba Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 17:57

TikTok’ta tepki çeken görüntülere bir yenisi daha eklendi. Hatay’da bir baba, açtığı canlı yayında kızını müzik eşliğinde oynatmış, gelen ahlaksız yorum ve tekliflere rağmen yayını sürdürmüştü. 

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaparak babanın gözaltına alındığını, çocuğun ise korumaya alındığını açıklamıştı. 

Gözaltına alınan baba tutuklandı.

Sabah saatlerinde yayılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan bir baba, TikTok’ta açtığı yayında kızını müzik eşliğinde oynatınca büyük tepki topladı. Yayına gelen uygunsuz yorumlara aldırış etmeyen babanın görüntüleri kısa sürede X platformunda yayıldı. Vatandaşlar, videoyu paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu; babanın gözaltına alınmasını ve çocuğun devlet korumasına alınmasını talep etti. Artan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmış, babanın gözaltında olduğu bilgisi verilmişti.

Baba tutuklandı.

Tele 1'de yer alan habere göre baba gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

