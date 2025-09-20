onedio
Pilotların Hostes Grubu Skandalında İkinci Perde: ‘Kolay Elde Edilecek Hostesler’ Listesi Hazırlamışlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 15:47

Türkiye’de bir havayolunda görevli evli pilot ve hostesin yaşadığı ilişkinin ardından skandal ortaya çıktı. Pilot ve hostesin eşlerinin açtığı boşanma davası mide bulandıran ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Pilotların kendi aralarında cinsel içerikli ‘hostes grubu’ kurdukları gündeme bomba gibi düşerken skandalda ikince perde açıldı. Sözcü’de yer alan habere göre pilotların ‘kolay elde edilecek hostes’ listesi hazırladıkları ileri sürüldü.

Boşanma davası, pilotların kendi aralarında cinsel ilişki amaçlı ‘Meziyetli hostesler’ isminde bir WhatsApp grubu kurduklarını ortaya çıkarmıştı.

Evli pilot ve hostesin yaşadığı aşk eşleri tarafından öğrenilince 3 senelik yasak aşk gün yüzüne çıkmıştı. Aldatılan eşler boşanma davası açtı. Dava dosyasında şirket içindeki bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar da dahil edilince gündeme bomba gibi düşen bir başka skandal daha ortaya çıktı. 

Pilotların kurduğu grupta birlikte oldukları hosteslerin adlarını paylaştıkları öğrenilmişti. Pilotlar bu grubun adını ise 'Meziyetli hostesler' yapmıştı.

"Kolay elde edilecek hostesler" listesi hazırlamışlar.

Dava dosyasında yer alan dilekçede pilotların bu WhatsApp grubunda birliktelik yaşadıkları hosteslerin görüntülerini paylaştıkları belirtildi. İfadelere göre WhatsApp grubunda yatı otellerinde konakladıkları hostesler hakkında sürekli cinsel ve uygunsuz konuşmalar yapıldı.

Hosteslerin görüntülerini paylaşan pilotlar “kolay elde edilecek hostesler” listesi bile hazırlamış.

