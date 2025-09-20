Pilotların Hostes Grubu Skandalında İkinci Perde: ‘Kolay Elde Edilecek Hostesler’ Listesi Hazırlamışlar!

Türkiye’de bir havayolunda görevli evli pilot ve hostesin yaşadığı ilişkinin ardından skandal ortaya çıktı. Pilot ve hostesin eşlerinin açtığı boşanma davası mide bulandıran ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Pilotların kendi aralarında cinsel içerikli ‘hostes grubu’ kurdukları gündeme bomba gibi düşerken skandalda ikince perde açıldı. Sözcü’de yer alan habere göre pilotların ‘kolay elde edilecek hostes’ listesi hazırladıkları ileri sürüldü.

