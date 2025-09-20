Pilotların Hostes Grubu Skandalında İkinci Perde: ‘Kolay Elde Edilecek Hostesler’ Listesi Hazırlamışlar!
Türkiye’de bir havayolunda görevli evli pilot ve hostesin yaşadığı ilişkinin ardından skandal ortaya çıktı. Pilot ve hostesin eşlerinin açtığı boşanma davası mide bulandıran ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Pilotların kendi aralarında cinsel içerikli ‘hostes grubu’ kurdukları gündeme bomba gibi düşerken skandalda ikince perde açıldı. Sözcü’de yer alan habere göre pilotların ‘kolay elde edilecek hostes’ listesi hazırladıkları ileri sürüldü.
Boşanma davası, pilotların kendi aralarında cinsel ilişki amaçlı ‘Meziyetli hostesler’ isminde bir WhatsApp grubu kurduklarını ortaya çıkarmıştı.
"Kolay elde edilecek hostesler" listesi hazırlamışlar.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
