Pilotla Hostesin Yasak Aşkı Skandalı Ortaya Çıkardı: Pilotların 'Hostes' Grubu İfşa Oldu!

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'deki bir havayolu şirketinde ikisi de evli olan pilot ve hostesin yaklaşık 3 yıldır yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aldatılan eşler, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’nde boşanma davası açtı. Mahkeme dosyasında ikili buluşmaların pilotun yakın bir arkadaşının evinde yapıldığına, eve giriş çıkış görüntülerine de yer verildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı otoparkının güvenlik kameralarına yansıyan yakınlaşma görüntüleri de dava dosyasında yer aldı. Görüntüler, bilirkişi raporuyla mahkemede doğrulandı. Hostesin, pilot eşinin kredi kartıyla pilot sevgilisine pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan, dava dosyasına şirket içi bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar da dahil edildi. Bu grupta, pilotların skandal yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.