onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pilotla Hostesin Yasak Aşkı Skandalı Ortaya Çıkardı: Pilotların 'Hostes' Grubu İfşa Oldu!

Pilotla Hostesin Yasak Aşkı Skandalı Ortaya Çıkardı: Pilotların 'Hostes' Grubu İfşa Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 09:45

Türkiye'deki bir havayolu şirketinde pilotla hostesin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin reklam yüzü de olan pilotun, aynı şirkette çalışan evli bir hostesle 3 yıldır beraber olduğu öğrenildi. Aldatılan eşlerin boşanma davası açmasıyla şirket içindeki bir skandal da ifşa oldu!

Pilotların WhatsApp grubu kurduğu ve beraber oldukları hostesleri birbirlerine bildirdikleri ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pilotla hostesin yasak aşkı skandalı ortaya çıkardı.

Pilotla hostesin yasak aşkı skandalı ortaya çıkardı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'deki bir havayolu şirketinde ikisi de evli olan pilot ve hostesin yaklaşık 3 yıldır yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aldatılan eşler, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’nde boşanma davası açtı. Mahkeme dosyasında ikili buluşmaların pilotun yakın bir arkadaşının evinde yapıldığına, eve giriş çıkış görüntülerine de yer verildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı otoparkının güvenlik kameralarına yansıyan yakınlaşma görüntüleri de dava dosyasında yer aldı. Görüntüler, bilirkişi raporuyla mahkemede doğrulandı. Hostesin, pilot eşinin kredi kartıyla pilot sevgilisine pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan, dava dosyasına şirket içi bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar da dahil edildi. Bu grupta, pilotların skandal yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Pilotlar, WhatsApp grubu açıp hostesleri paylaşmışlar!

Pilotlar, WhatsApp grubu açıp hostesleri paylaşmışlar!

İkili arasında yaşanan yasak aşk davası, büyük bir ifşayı da beraberinde getirdi. WhatsApp'ta bir grup kurulduğu ve pilotların, birlikte oldukları hosteslerin adlarını paylaştıkları ortaya çıktı. 'Meziyetli hostesler' adlı bu grupta, hoş olmayan mesajlaşmaların olduğu görüldü.

Mahkemeye delil olarak sunulan mesajlarda, eşini aldatan pilotun ahlaksız mesajlar attığı ve diğer pilotların da benzer cevaplar verdiği görüldü. Dava dosyasındaki yazışmalarda beraber oldukları hosteslerin isim listeleri de yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
58
29
15
9
6
4
4
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın