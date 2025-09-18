Pilotla Hostesin Yasak Aşkı Skandalı Ortaya Çıkardı: Pilotların 'Hostes' Grubu İfşa Oldu!
Türkiye'deki bir havayolu şirketinde pilotla hostesin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin reklam yüzü de olan pilotun, aynı şirkette çalışan evli bir hostesle 3 yıldır beraber olduğu öğrenildi. Aldatılan eşlerin boşanma davası açmasıyla şirket içindeki bir skandal da ifşa oldu!
Pilotların WhatsApp grubu kurduğu ve beraber oldukları hostesleri birbirlerine bildirdikleri ortaya çıktı.
Kaynak: Sözcü
Pilotla hostesin yasak aşkı skandalı ortaya çıkardı.
Pilotlar, WhatsApp grubu açıp hostesleri paylaşmışlar!
