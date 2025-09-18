onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 09:12

Kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsiminin ardından sonbaharın ilk ayı olan eylül de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla seyrediyordu. Ancak kışçıları mutlu edecek haber Meteoroloji'den gelmişti. 18 Eylül Perşembe itibarıyla sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yurt genelinde 5-6 derece düşecek sıcaklıkların yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 il için sarı kodlu uyarı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları bugün itibarıyla düşecek.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları bugün itibarıyla düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, hava sıcaklıkları 18 Eylül Perşembe gününden itibaren 5-6 derece düşecek. Doğu karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, yağışlar bugün ve yarın Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Marmara bölgesini etkisi altına alacak.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 11 il için sarı uyarı verdi. Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinde bugünkü yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın