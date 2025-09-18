Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor!
Kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsiminin ardından sonbaharın ilk ayı olan eylül de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla seyrediyordu. Ancak kışçıları mutlu edecek haber Meteoroloji'den gelmişti. 18 Eylül Perşembe itibarıyla sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yurt genelinde 5-6 derece düşecek sıcaklıkların yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 il için sarı kodlu uyarı geldi.
Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları bugün itibarıyla düşecek.
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.
