Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Yeni Dönem: Görev Süresi Dolan Ali Erbaş Yerine Atanan Yeni Başkan Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 08:16

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi son buldu. Görev süresi dolan Ali Erbaş yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık görev süresi dolan Ali Erbaş yerine atanan yeni başkan belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi sona erdi. Kararda, Ali Erbaş yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un atandığı duyuruldu.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Kimdir?

1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelen Safi Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 

1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak mesleki hayatına başladı. 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamlayan Arpaguş, 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. Maddesi ve 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (Karar 2021/498) İstanbul Müftülüğü görevine atanan Safi Arpaguş, aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Detaylar:

