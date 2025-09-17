FED Yeni Faiz Kararını Duyurdu: Faizler 25 Baz Puan Düştü

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed’e çevrildi. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ABD’de enflasyon kaygılarını artırdı. Yine de piyasalarda bankanın faiz indirimine gideceği beklentisi hakimdi. Beklenen gelişme gerçekleşerek Fed, politika faizini düşürdü.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamaya göre politika faizinde yüzde 0,25 indirim gerçekleştirdi. İndirimle birlikte tavan faiz 4,25' indi.

3703 dolar olan ons altın, FED kararının ardından 3706 doları gördü.

Gram altın şu dakikalarda 4894 liradan değer görüyor. Tam altın ise 32.604 lira seviyesinde.