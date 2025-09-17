onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
FED Yeni Faiz Kararını Duyurdu: Faizler 25 Baz Puan Düştü

FED Yeni Faiz Kararını Duyurdu: Faizler 25 Baz Puan Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 21:13

Dünya genelinde gözler tekrar Fed’in üzerine çevrildi. ABD’de açıklanan makroekonomik veriler enflasyon endişelerini sürdürse de, bankanın politika faizini düşürmesi bekleniyordu ve öngörü gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FED'in açıkladığı faiz kararında 25 baz puan düşüş görüldü.

FED'in açıkladığı faiz kararında 25 baz puan düşüş görüldü.

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed’e çevrildi. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ABD’de enflasyon kaygılarını artırdı. Yine de piyasalarda bankanın faiz indirimine gideceği beklentisi hakimdi. Beklenen gelişme gerçekleşerek Fed, politika faizini düşürdü.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamaya göre politika faizinde yüzde 0,25 indirim gerçekleştirdi. İndirimle birlikte tavan faiz 4,25' indi.

3703 dolar olan ons altın, FED kararının ardından 3706 doları gördü. 

Gram altın şu dakikalarda 4894 liradan değer görüyor. Tam altın ise 32.604 lira seviyesinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın