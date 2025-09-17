FED Yeni Faiz Kararını Duyurdu: Faizler 25 Baz Puan Düştü
FED'in açıkladığı faiz kararında 25 baz puan düşüş görüldü.
