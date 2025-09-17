onedio
Kick'in Canlı Yayın Altyapısını Sağlayan Sisteme Erişim Engeli Getirildi

Hakan Karakoca
17.09.2025 - 20:41

Türkiye’de erişim engeli kararları özellikle sosyal medya platformları ve haber siteleri üzerinde yoğunlaşıyor. Mahkemeler, çoğunlukla “milli güvenlik”, “kamu düzeni” veya “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle bu kararları alıyor. Engellemeler bazen tekil içeriklere yönelik olurken, kimi zaman tüm siteye erişim kapatılabiliyor. 

Ancak bu kez erişim engeli daha farklı bir şekilde uygulanıyor.

Kick'te videolar oynatılamıyor.

Kick'te videolar oynatılamıyor.

Yayınlarda yaşanan sorunla ilgili EngelliWeb hesabı 'Amazon Web Services (AWS)’ın canlı yayın servisi Amazon Interactive Video Service (IVS) tarafından kullanılan live-video.net alan adı, yasa dışı bahis gerekçesiyle, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 16 Eylül 2025 tarihli ve 2025/134 sayılı kararıyla erişime engellendi. Amazon IVS alt yapısını kullanan bazı web sitelerinde (örneğin Kick.com) canlı yayınların izlenmesinde sorun yaşanıyor.' açıklaması yaptı.

Erişim engeli 14.00'te getirildi.

Erişim engeli 14.00'te getirildi.

Yine EngelliWeb'in yapmış olduğu araştırmada 'Alan adının saat 14.00 sularında erişime engellenmesinin ardından, Amazon IVS alt yapısını kullanan bazı web sitelerinde canlı yayınların izlenmesinde sorun yaşanıyor' paylaşımı yapıldı.

