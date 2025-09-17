Kraliyette Akraba Krizi: Epstein'in Kankası Olan Amcasının Yanında Prens William'ın Zor Anları

Şöhret dünyasında pek çok güçlü ve ünlü isimle yakın ilişkiler kuran Epstein’in dostluklarından biri de Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ileydi.

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan milyarder Epstein'i ifşa eden isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda hayatını sonlandıran Virginia Giuffre'ydi: O zamanlar 17 yaşında olan Giuffre, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti.