Kraliyette Akraba Krizi: Epstein'in Kankası Olan Amcasının Yanında Prens William'ın Zor Anları

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 15:57

İngiltere Kraliçesi’nin oğlu Prens Andrew, kraliyet görevlerinden çok pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısı ve hakkında ortaya atılan suçlamalarla gündeme geliyor. Uzun bir aradan sonra bir cenazede görüntülenen Prens Andrew, aile üyelerini de zor durumda bıraktı; kimsenin onunla yan yana görünmek istemediği ise yüzlerinden açıkça okunuyordu.

Buyurun detaylara...

Bilenleriniz mutlaka hatırlayacaktır; bilmeyenler için söyleyelim: Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını kapsayan bir cinsel istismar ağı kurmakla suçlanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.

Şöhret dünyasında pek çok güçlü ve ünlü isimle yakın ilişkiler kuran Epstein’in dostluklarından biri de Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ileydi.

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan milyarder Epstein'i ifşa eden isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda hayatını sonlandıran Virginia Giuffre'ydi: O zamanlar 17 yaşında olan Giuffre, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti.

Kraliçe II. Elizabeth, Prens Andrew hakkındaki skandal ve davalar büyüyünce oldukça sert adımlar atmıştı.

Kraliçe Elizabeth onu kraliyet ailesinin resmî yüzü olmaktan tamamen çıkardı; Andrew yalnızca “aile üyesi” olarak özel hayatta varlığını sürdürüyordu.

Kral III. Charles, tahta çıktıktan sonra Prens Andrew konusunda annesi Kraliçe Elizabeth’in çizgisini sürdürdü ve hatta daha da katı davrandı. Andrew, kraliyet görevlerinden tamamen uzak tutuldu; resmî ofisleri ve personeli kapatıldı, törenlerde ve etkinliklerde geri plana itildi. Ayrıca, güvenlik ve yaşam masraflarının bir kısmını artık Kraliyet bütçesinden alamıyor ve kendi varlıklarıyla karşılamak zorunda kalıyor.

Haklı sebeplerle ailesi tarafından adeta yok sayılan Prens Andrew, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez ailesiyle birlikte bir etkinliğe katıldı.

Cenazede Prens Andrew'ın katılımı kadar Prens William'ın sinirli halleri de çok konuşuldu.

Yakın bir kaynağın (Prens William'ın arkadaşı) Daily Beast’e verdiği bilgilere göre, amcasının yakınına oturtulan Prens William sinirden adeta köpürmüş!

Prens William’ın amcasının yanındaki gergin tavırları ve vücut dili de bu iddiayı doğrular nitelikte.

William'ın amcasını konuşurken dinlememesi ve yanıtlamaması da gözlerden kaçmadı.

Kraliyet ailesi olsanız bile, akraba dramaları bir şekilde herkese bulaşıyor.

Yorumu size bıraktık.

