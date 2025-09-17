Kraliyette Akraba Krizi: Epstein'in Kankası Olan Amcasının Yanında Prens William'ın Zor Anları
Kaynak: https://www.cosmopolitan.com/entertai...
İngiltere Kraliçesi’nin oğlu Prens Andrew, kraliyet görevlerinden çok pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısı ve hakkında ortaya atılan suçlamalarla gündeme geliyor. Uzun bir aradan sonra bir cenazede görüntülenen Prens Andrew, aile üyelerini de zor durumda bıraktı; kimsenin onunla yan yana görünmek istemediği ise yüzlerinden açıkça okunuyordu.
Bilenleriniz mutlaka hatırlayacaktır; bilmeyenler için söyleyelim: Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını kapsayan bir cinsel istismar ağı kurmakla suçlanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.
Kraliçe II. Elizabeth, Prens Andrew hakkındaki skandal ve davalar büyüyünce oldukça sert adımlar atmıştı.
Haklı sebeplerle ailesi tarafından adeta yok sayılan Prens Andrew, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez ailesiyle birlikte bir etkinliğe katıldı.
Prens William’ın amcasının yanındaki gergin tavırları ve vücut dili de bu iddiayı doğrular nitelikte.
Kraliyet ailesi olsanız bile, akraba dramaları bir şekilde herkese bulaşıyor.
