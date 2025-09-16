Oyuncu Ölürse Ödüle Ne Olacak? Emmy Ödüllerinin Altında Yer Alan Kurallar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/w...
Geçtiğimiz günlerde Emmy ödülleri sahiplerini buldu. 77. kez düzenlenen bu törende ödülleri alan dizi ve ünlü isimler kadar konuşulan bir detay daha vardı: Ödülün altında yer alan upuzun yazı.
Sadece kazanan isimlerin okuduğu o yazı neymiş, gelin bir bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Eylül Pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen törenle, "Televizyon dünyasının Oscar ödülü" olarak da bilinen Emmy'ler sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gecenin en çok konuşulan yapımlarından biri ise Netflix'in "Adolescence" dizisi oldu: Mini dizi, 77. Emmy Ödülleri'nde toplam sekiz ödül almayı başardı.
Kendisinin muhteşem başarısından ziyade dikkat çeken bir başka detay daha oldu: Ödülünü kaldırdığı sırada altında fark edilen uzun yazı.
İşte Emmy ödülünün altında yer alan o yazı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın