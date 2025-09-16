onedio
Oyuncu Ölürse Ödüle Ne Olacak? Emmy Ödüllerinin Altında Yer Alan Kurallar

Oyuncu Ölürse Ödüle Ne Olacak? Emmy Ödüllerinin Altında Yer Alan Kurallar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 12:59

Geçtiğimiz günlerde Emmy ödülleri sahiplerini buldu. 77. kez düzenlenen bu törende ödülleri alan dizi ve ünlü isimler kadar konuşulan bir detay daha vardı: Ödülün altında yer alan upuzun yazı.

Sadece kazanan isimlerin okuduğu o yazı neymiş, gelin bir bakalım. 👇

14 Eylül Pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen törenle, "Televizyon dünyasının Oscar ödülü" olarak da bilinen Emmy'ler sahiplerini buldu.

Ödül gecesi, ünlü aktör ve aktrisler, ödüllere doyamayan yapımlar ve Filistin için yapılan özgürlük çağrıları gibi birçok dikkat çekici ana ev sahipliği yaptı.

Gecenin en çok konuşulan yapımlarından biri ise Netflix'in "Adolescence" dizisi oldu: Mini dizi, 77. Emmy Ödülleri'nde toplam sekiz ödül almayı başardı.

Dizide Jamie Miller karakterine hayat veren Owen Cooper, Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. 15 yaşında aldığı bu ödülle tarihe adını yazdıran Owen'a haklı övgüler geldi.

Kendisinin muhteşem başarısından ziyade dikkat çeken bir başka detay daha oldu: Ödülünü kaldırdığı sırada altında fark edilen uzun yazı.

Ödül heykellerinin altında, kazananların uyması gereken birçok kural ve feragatnamenin yer aldığı ortaya çıktı.

Mesela öldüklerinde ödüllere ne olacağı gibi bilgiler...

İşte Emmy ödülünün altında yer alan o yazı:

  • Emmy® heykelciği, Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin (“Akademiler”) mülkiyetindedir ve tüm hakları saklıdır.

  • Akademilerin izni olmaksızın Emmy® heykelciği ticari amaçlarla kopyalanamaz veya kullanılamaz. Heykelciğin mülkiyeti yalnızca ödülü kazanan kişiye ve onun mirasçıları ya da yasal hak sahiplerine aittir.

  • Ödül sahibi, mirasçıları veya halefleri heykelciği satmak ya da devretmek isterse, heykelciği ödülü veren Akademi’ye iade etmekle yükümlüdür. Akademi ise bu heykelciği, sahibinin anısını yaşatmak amacıyla muhafaza eder.

