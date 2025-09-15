İlkini Başardı! Cristin Milioti, Çizgi Roman Karakteriyle İlk Emmy Ödülünü kazandı!
How I Met Your Mother dizisinde sezon sonuna kadar merakla beklediğimiz 'Anne' karakterini oynayan Cristin Milioti, HBO’nun The Penguin dizisinde Sofia Falcone karakterini canlandırmıştı ve bu rolüyle ilk Emmy ödülünü kazandı.
Cristin Milioti, özellikle How I Met Your Mother’daki rolüyle tanınmıştı.
The Penguin dizisinde Cristin Milioti, Gotham’ın en güçlü ailelerinden birinin kızı Sofia Falcone’yi canlandırdı.
Cristin Milioti, bu rolüyle Emmy ödülünü kazandı.
