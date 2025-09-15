onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İlkini Başardı! Cristin Milioti, Çizgi Roman Karakteriyle İlk Emmy Ödülünü kazandı!

İlkini Başardı! Cristin Milioti, Çizgi Roman Karakteriyle İlk Emmy Ödülünü kazandı!

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 20:05

How I Met Your Mother dizisinde sezon sonuna kadar merakla beklediğimiz 'Anne' karakterini oynayan Cristin Milioti, HBO’nun The Penguin dizisinde Sofia Falcone karakterini canlandırmıştı ve bu rolüyle ilk Emmy ödülünü kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cristin Milioti, özellikle How I Met Your Mother’daki rolüyle tanınmıştı.

Cristin Milioti, özellikle How I Met Your Mother’daki rolüyle tanınmıştı.

Daha sonra Palm Springs filmiyle büyük beğeni topladı. Son yıllarda da farklı projelerde yer almıştı. The Penguin’deki rolü ise kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu.

The Penguin dizisinde Cristin Milioti, Gotham’ın en güçlü ailelerinden birinin kızı Sofia Falcone’yi canlandırdı.

The Penguin dizisinde Cristin Milioti, Gotham’ın en güçlü ailelerinden birinin kızı Sofia Falcone’yi canlandırdı.

Sert, zeki ve güçlü bir karakter olan Sofia, hikâyede önemli bir rol oynadı. Milioti’nin performansı hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

Cristin Milioti, bu rolüyle Emmy ödülünü kazandı.

Cristin Milioti, bu rolüyle Emmy ödülünü kazandı.

Cristin, oynadığı bu rolle çizgi roman karakteriyle ödül alan 4 büyük oyuncudan biri oldu. Bu alanda daha önce Heath Ledger, Joaquin Phoenix ve Colin Farrell ödül almıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın