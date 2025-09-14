Kimin Eli Kimin Cebine? Yasak Aşk Temalı 15 Film Önerisi
Yasak aşk, sinemada farklı dönemlerde ve farklı hikâyelerde ele alınan bir konudur. Karakterlerin gizli ilişkileri, onları hem arzularıyla hem de sınırlarıyla yüzleştirir. Bu tür filmler, aşkın gizli ve çoğu zaman tehlikeli yönünü anlatır.
Eğer bu tarz filmlerden hoşlanıyorsanız yasak aşk temalı 15 filmi sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. In the Mood for Love (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Unfaithful (2002)
3. The English Patient (1996)
4. Fatal Attraction (1987)
5. Cold War (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Bridges of Madison County (1995)
7. Chloe (2009)
8. Damage (1992)
9. The Reader (2008)
10. Little Children (2006)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The Deep Blue Sea (2011)
12. Lust, Caution (2007)
13. Notes on a Scandal (2006)
14. Atonement (2007)
15. Closer (2004)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın