Giray Altınok’un Dizisi Karşılaşmalar 19 Eylül’de Yeni Sezonuyla Kahkaha Dolu Hikayelerle Dönüyor!

İlk sezonunda ilginç olay örgüsü ve komik karşılaşmalarıyla beğeni kazanan dizi, bu sezon sekiz yeni hikayeyle seyircinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını MGX Film üstleniyor; yönetmen koltuğunda yine Gökdeniz Uslu oturuyor. Senaryo ekibinde ise Giray Altınok, Muammer Tali ve Serkan Dağlı’nın imzası var. Altınok’un hem yazıp hem oynadığı dizi için geri sayım başladı!