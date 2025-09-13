onedio
Giray Altınok’un Dizisi Karşılaşmalar 19 Eylül’de Yeni Sezonuyla Kahkaha Dolu Hikayelerle Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
13.09.2025 - 13:01

EXXEN’in eğlenceli dizilerinden Karşılaşmalar geri dönüyor. Yeni sezon için hazırlanan afiş ve tanıtım izleyicilerle paylaşıldı. İlk bölümlerinde geniş bir hayran kitlesi yakalayan yapım, yine güçlü bir kadroyla ekranlarda olacak. İzleyiciyi hem kahkaha dolu hem de şaşırtıcı hikayeler bekliyor. Gelin detaylara geçelim!

Fenomen dizi Karşılaşmalar, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afiş ve tanıtımın yayınlanmasıyla hayranların heyecanı iyice arttı. 👇

İlk sezonunda ilginç olay örgüsü ve komik karşılaşmalarıyla beğeni kazanan dizi, bu sezon sekiz yeni hikayeyle seyircinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını MGX Film üstleniyor; yönetmen koltuğunda yine Gökdeniz Uslu oturuyor. Senaryo ekibinde ise Giray Altınok, Muammer Tali ve Serkan Dağlı’nın imzası var. Altınok’un hem yazıp hem oynadığı dizi için geri sayım başladı!

İşte tanıtım 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
