Giray Altınok’un Dizisi Karşılaşmalar 19 Eylül’de Yeni Sezonuyla Kahkaha Dolu Hikayelerle Dönüyor!
EXXEN’in eğlenceli dizilerinden Karşılaşmalar geri dönüyor. Yeni sezon için hazırlanan afiş ve tanıtım izleyicilerle paylaşıldı. İlk bölümlerinde geniş bir hayran kitlesi yakalayan yapım, yine güçlü bir kadroyla ekranlarda olacak. İzleyiciyi hem kahkaha dolu hem de şaşırtıcı hikayeler bekliyor. Gelin detaylara geçelim!
Fenomen dizi Karşılaşmalar, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afiş ve tanıtımın yayınlanmasıyla hayranların heyecanı iyice arttı. 👇
İşte tanıtım 👇
