Eski Halinden Eser Yok: Dwayne Johnson Yeni Projesi İçin 27 Kilo Verdi!

Dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson, yeni film projesi için fiziksel değişim yaşadı. Rolü gereği kilo vermek durumunda kalan Johnson’ın değişimi gündem oldu. Yeni rolü Tavuk Adam, 70’li yaşlarında, tuhaflığa açık, eksantrik özellikleri olan bir adam olacak. Rol gereği sadece kilo vermek değil, duruş ve mimiklerini de yenilemek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent