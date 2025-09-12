onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Eski Halinden Eser Yok: Dwayne Johnson Yeni Projesi İçin 27 Kilo Verdi!

Eski Halinden Eser Yok: Dwayne Johnson Yeni Projesi İçin 27 Kilo Verdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.09.2025 - 15:17

Dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson, yeni film projesi için fiziksel değişim yaşadı. Rolü gereği kilo vermek durumunda kalan Johnson’ın değişimi gündem oldu. Yeni rolü Tavuk Adam, 70’li yaşlarında, tuhaflığa açık, eksantrik özellikleri olan bir adam olacak. Rol gereği sadece kilo vermek değil, duruş ve mimiklerini de yenilemek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü aktör, hep kalıplı olmasıyla dikkat çeken isimler arasındaydı.

Ünlü aktör, hep kalıplı olmasıyla dikkat çeken isimler arasındaydı.

Söylentilere göre, önceki dönemlerde aldığı kilolardan uzaklaşmış; kas ve yağ oranında ciddi bir değişim yaşamıştı. İlk olarak hayranlarının dikkatini çeken bu değişim artık daha da fark edilmeye başlayınca ünlü aktör açıklama yaparak sebebini dile getirdi.

"Hala gidecek çok yolum var"

"Hala gidecek çok yolum var"

Yeni rolüne tamamen hazır olabilmek için, “Hala gidecek çok yolum var” dedi. Birçoğumuzun The Rock ring adıyla eski profesyonel güreşçi olarak hafızasına kazınan Johnson, performansının sadece fiziksel değil ruhsal olarak da zorluklar içerdiğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın