onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ünlü Güzel Kadroya Renk Katacak: Giray Altınok’un D.I.S.C.O. Filmine Sürpriz Konuk Oyuncu!

Ünlü Güzel Kadroya Renk Katacak: Giray Altınok’un D.I.S.C.O. Filmine Sürpriz Konuk Oyuncu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.09.2025 - 10:59

MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği D.I.S.C.O.,Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın baş rollerde yer aldığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı yeni bir yerli film olarak karşımız çıkmaya hazırlanıyor. Kadroya konuk olarak dahil olan ünlü güzel de heyecan yarattı. Film dünyasının merakla beklediği projelerinden D.I.S.C.O, MGX Film üretimi olarak beyaz perdede hayata geçecek. Filmin İstanbul’da çekilecek sahnelerinde “Alım” karakterini canlandıracak oyuncu kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıbrıs’ta başlayacak olan çekimleriyle dikkat çeken projenin, ekim ortasında tamamlanması planlanıyor.

Kıbrıs’ta başlayacak olan çekimleriyle dikkat çeken projenin, ekim ortasında tamamlanması planlanıyor.

D.I.S.C.O.’nun oyuncuları arasında Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar gibi isimler yer alıyor. Filmde Kerem Özdoğan “Ertan”, Giray Altınok “Zafer” karakterlerini canlandıracak. Zafer’in eşi Aynur ve Ertan’ın eşi Seda rolleri, Özacar ve Atiksoy’un. Filmin konusu ajanlık, gizli operasyonlar ve karakterler arası çatışma eksenine oturuyor. Kurgu ve görsellik bakımından seyirciye iddialı bir iş sunulacak gibi görünüyor.

Filmin İstanbul’da gerçekleşecek sahnelerinden birinde İrem Sak konuk oyuncu olarak “Alım” karakterini canlandıracak.

Filmin İstanbul’da gerçekleşecek sahnelerinden birinde İrem Sak konuk oyuncu olarak “Alım” karakterini canlandıracak.

Bu karakterin varlığı, filmdeki sürprizler arasında gösterilecek; seyirci “Alım’ın ne zaman ve nasıl görüneceğini” merak ediyor. Sak’ın rolü kısa olacak; ancak son zamanlarda “Modern Kadın” dizisiyle adından söz ettiren oyuncunun da kadroda olması heyecan verici.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın