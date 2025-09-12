Ünlü Güzel Kadroya Renk Katacak: Giray Altınok’un D.I.S.C.O. Filmine Sürpriz Konuk Oyuncu!
MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği D.I.S.C.O.,Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın baş rollerde yer aldığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı yeni bir yerli film olarak karşımız çıkmaya hazırlanıyor. Kadroya konuk olarak dahil olan ünlü güzel de heyecan yarattı. Film dünyasının merakla beklediği projelerinden D.I.S.C.O, MGX Film üretimi olarak beyaz perdede hayata geçecek. Filmin İstanbul’da çekilecek sahnelerinde “Alım” karakterini canlandıracak oyuncu kimmiş birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kıbrıs’ta başlayacak olan çekimleriyle dikkat çeken projenin, ekim ortasında tamamlanması planlanıyor.
Filmin İstanbul’da gerçekleşecek sahnelerinden birinde İrem Sak konuk oyuncu olarak “Alım” karakterini canlandıracak.
