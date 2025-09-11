Disney Plus'ta Yayınlanacağı Açıklanan Konuşanlar’ın Yayın Günü Belli Oldu!

Son yıllarda stand-up sahnesinde adını sıkça duyuran Hasan Can Kaya, artık yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası dijital platformlarda da konuşuluyor. Sahnede elde ettiği ilgi ve “Konuşanlar” programının kısa sürede yakaladığı popülerlik, ona dünya çapında teklifler getirdi. Exxen’deki macerasını noktalayan komedyen, bu kez Disney Plus ile yoluna devam etme kararı aldığını açıklamıştı. Şimdiyse programın ne zaman yeniden başlayacağı duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!