Disney Plus'ta Yayınlanacağı Açıklanan Konuşanlar’ın Yayın Günü Belli Oldu!

11.09.2025 - 23:48

Son yıllarda stand-up sahnesinde adını sıkça duyuran Hasan Can Kaya, artık yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası dijital platformlarda da konuşuluyor. Sahnede elde ettiği ilgi ve “Konuşanlar” programının kısa sürede yakaladığı popülerlik, ona dünya çapında teklifler getirdi. Exxen’deki macerasını noktalayan komedyen, bu kez Disney Plus ile yoluna devam etme kararı aldığını açıklamıştı. Şimdiyse programın ne zaman yeniden başlayacağı duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!

İşte duyuru paylaşımı 👇

Exxen sonrası hangi platformla çalışacağı merak konusuydu.

Birçok yerden teklif almıştı; The Walt Disney Company, Kaya’yı kendi çatısına dahil etti. 19 Eylül’de Disney Plus’ta yayına hazırlanan program için şimdiden alarmlar kuruldu. 

Geçtiğimiz günlerde de Kaya’nın kazancı gündemdeydi. Kulis bilgilerine göre Hasan Can Kaya, Disney’den 325 bin dolar gibi oldukça yüksek bir ücret alacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
