Uzak Şehir’e Rakip Geliyor! Burçin Terzioğlu’nun Dizisi Ben Leman’ın Yayın Günü Seyirciyi Endişelendirdi
NOW, yeni sezon için iddialı diziler duyurmuştu. Bu dizilerden biri de Ben Leman olmuştu. Burçin Terzioğlu’nun ekranlara döneceği dizi için cast çalışmaları titizlikle sürdürüldü ve başarılı isimler projeyle anlaşmaya vardı. Ne zaman yayınlanacağı ise merak konusuydu. Ben Leman nihayet yayın gününü açıkladı ve 29 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacağı öğrenildi. Ancak aynı gün Uzak Şehir’in de ekranlarda olması izleyicileri şüpheye düşürdü. Gelin önce fragmanı izleyelim!
Uzak Şehir’in oturmuş bir izleyici kitlesi var biliyorsunuz ki.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim.
