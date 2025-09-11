onedio
Uzak Şehir’e Rakip Geliyor! Burçin Terzioğlu’nun Dizisi Ben Leman’ın Yayın Günü Seyirciyi Endişelendirdi

Uzak Şehir’e Rakip Geliyor! Burçin Terzioğlu’nun Dizisi Ben Leman’ın Yayın Günü Seyirciyi Endişelendirdi

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.09.2025 - 22:09

NOW, yeni sezon için iddialı diziler duyurmuştu. Bu dizilerden biri de Ben Leman olmuştu. Burçin Terzioğlu’nun ekranlara döneceği dizi için cast çalışmaları titizlikle sürdürüldü ve başarılı isimler projeyle anlaşmaya vardı. Ne zaman yayınlanacağı ise merak konusuydu. Ben Leman nihayet yayın gününü açıkladı ve 29 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacağı öğrenildi. Ancak aynı gün Uzak Şehir’in de ekranlarda olması izleyicileri şüpheye düşürdü. Gelin önce fragmanı izleyelim!

İşte fragman 👇

Uzak Şehir’in oturmuş bir izleyici kitlesi var biliyorsunuz ki.

Uzak Şehir’in oturmuş bir izleyici kitlesi var biliyorsunuz ki.

Bu sebeple izleyiciler, Ben Leman’ın rakip olup olamayacağı konusunda düşüncelerini yorumlarda dile getirdi. Proje gerek kadrosu gerek hikayesiyle aslında oldukça iddialı. Bakalım reytingler nasıl olacak?

