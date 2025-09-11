Uzak Şehir’e Rakip Geliyor! Burçin Terzioğlu’nun Dizisi Ben Leman’ın Yayın Günü Seyirciyi Endişelendirdi

NOW, yeni sezon için iddialı diziler duyurmuştu. Bu dizilerden biri de Ben Leman olmuştu. Burçin Terzioğlu’nun ekranlara döneceği dizi için cast çalışmaları titizlikle sürdürüldü ve başarılı isimler projeyle anlaşmaya vardı. Ne zaman yayınlanacağı ise merak konusuydu. Ben Leman nihayet yayın gününü açıkladı ve 29 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacağı öğrenildi. Ancak aynı gün Uzak Şehir’in de ekranlarda olması izleyicileri şüpheye düşürdü. Gelin önce fragmanı izleyelim!