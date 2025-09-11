onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yayın Tarihi Değişti: Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinin Yeni Yayın Günü Açıklandı

Yayın Tarihi Değişti: Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinin Yeni Yayın Günü Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.09.2025 - 17:33

Eylül ayına girdik ve TV için de yeni sezon başlamış oldu. Kimi dizi ilk bölümüyle ekranlara geldi, kimi merakla bekleniyor, kimi ise hala çalışmaları sürdürüyor. Özellikle NOW yeni sezon için birçok dizi projesi duyurmuştu. Onlardan biri de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi olmuştu. Halef için ilk çekimler tamamlandı ve dizi yayına hazır. Ancak bir son dakika gelişmesiyle dizinin yayın günü değişti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolü paylaştığı dizi için heyecan dorukta.

Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolü paylaştığı dizi için heyecan dorukta.

Hem İstanbul hem de Şanlıurfa’da çekimleri yapılan dizinin setinden görüntüler epey merak uyandırmıştı. Oyuncuların karakterlerini yorumladıkları röportajları da ilgi görmüştü. Dizi için aslında ilk planlar 25 Eylül’de yayınlanması üzerineydi.

Ancak Halef’in 18 Eylül’de yayınlanmasına karar verildi.

Ancak Halef’in 18 Eylül’de yayınlanmasına karar verildi.

İlhan Şen’in hayat verdiği cerrah Serhat karakterinin ailesi ve aşkı arasında kaldığı zorlu sürecin yol açtığı olayları izleyeceğiz. Bakalım neler olacak? Melek’le ve Yıldız’la neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın