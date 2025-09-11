Yayın Tarihi Değişti: Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinin Yeni Yayın Günü Açıklandı
Eylül ayına girdik ve TV için de yeni sezon başlamış oldu. Kimi dizi ilk bölümüyle ekranlara geldi, kimi merakla bekleniyor, kimi ise hala çalışmaları sürdürüyor. Özellikle NOW yeni sezon için birçok dizi projesi duyurmuştu. Onlardan biri de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi olmuştu. Halef için ilk çekimler tamamlandı ve dizi yayına hazır. Ancak bir son dakika gelişmesiyle dizinin yayın günü değişti. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolü paylaştığı dizi için heyecan dorukta.
Ancak Halef’in 18 Eylül’de yayınlanmasına karar verildi.
