ATV'nin Fenomen Dizisi Kuruluş Orhan'a 3 Yeni İsim Dahil Oldu
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, Kuruluş Orhan ismiyle muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan'ın kadrosu şekillenirken Birsen Altuntaş, 3 yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan dizisine Özcan Varaylı, Numan Çakır ve Tevfik Erman Kutlu dahil oldu.
