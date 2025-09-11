onedio
ATV'nin Fenomen Dizisi Kuruluş Orhan'a 3 Yeni İsim Dahil Oldu

Kuruluş Osman
Esra Demirci
11.09.2025 - 16:13

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, Kuruluş Orhan ismiyle muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan'ın kadrosu şekillenirken Birsen Altuntaş, 3 yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.

5 sezon boyunca Kuruluş Osman ismiyle ekrana gelen dizi, Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Orhan adını aldı.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin zaman atlaması yaşanacağı için kadrosu neredeyse tamamen değişirken Birsen Altuntaş, kadroya üç yeni ismin daha dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan dizisine Özcan Varaylı, Numan Çakır ve Tevfik Erman Kutlu dahil oldu.

Özcan Varaylı ve Numan Çakır Kuruluş Orhan'ın Toy Beyleri olarak karşımıza çıkmaya hazırlanırken Tevfik Erman Kutlu da Avcı Bey'e hayat verecek. Bakalım Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başka hangi isimler dahil olacak?

