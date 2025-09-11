onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Selena'nın Ekrem'i Dizideki Sihir Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Selena'nın Ekrem'i Dizideki Sihir Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2025 - 15:51

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Selena'yı muhakkak hatırlarsınız. Dizideki sihir sahnelerinin nasıl çekildiği o dönem kafamızı epey karıştırmıştı. Ekrem karakterine hayat veren Hakan Altıner, Selena'daki sihir sahnelerinin nasıl çekildiğini yıllar sonra açıkladı.

KAYNAK: Tatlı Röportajlar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Selena dizisinin Ekrem'i Hakan Altıner, dizi hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

Selena dizisinin Ekrem'i Hakan Altıner, dizi hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

Tatlı Röportajlar kanalına konuk olan Altıner, fenomen çocuk dizisi Selena hakkında merak edilenlere yanıt veriyor. Altıner, özellikle o dönem Selena'yı izleyen herkesin sorduğu 'Sihir sahnelerini nasıl çekiyorlar?' sorusuna açıklık getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın