Bomba Geri Dönüş! Sahipsizler Dizisi Reytinglerde Zirveye Oturdu

Devran’ın komadan çıkışı, Azize’nin yaralı kalbine bir nebze umut sunsa da, eve dönüşleri sevinç yerine yeni bir acıyı beraberinde getirdi. Cemo artık tekerlekli sandalyeye mahkûmdu, Cevdet ise hayata veda etmişti. Bu durum Devran için, eski hayatıyla bağlarını tamamen kopardığı ağır bir yüzleşmeye dönüştü.

İntikam duygusuyla yanan Devran’ın yanında yine Azize vardı. Onu karanlıktan uzaklaştırmak ve yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yaptı. Ancak Haşmet ve ailesi, yaşananların faturasını Devran ile Azize’ye keserek mahalleden gitmelerini istedi. Tüm baskılara rağmen Devran, ailesini ayağa kaldırma kararlılığını sürdürdü. Fakat önünde zorlu bir yol vardı. Bu sırada gözler, Cevdet’in yıllar önce yazdığı vasiyete çevrildi. Vasiyetin sonunda evlerden birinin kardeşlere bırakıldığı öğrenilince, derin acıların ortasında ilk kez umut ışığı doğdu.