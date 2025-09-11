onedio
Bomba Geri Dönüş! Sahipsizler Dizisi Reytinglerde Zirveye Oturdu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2025 - 13:23

Star TV’nin merakla beklenen dizisi “Sahipsizler”, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. OGM Pictures imzasını taşıyan, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken dizi, reytinglerde zirveye oturarak ekranın en çok izlenen yapımı oldu.

Sahipsizler dizisi dün akşam 2. sezonuyla ekranlara geri dönüş yaptı.

Dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, Total izleyici grubunda 5,67 reyting ve 20,57 share elde ederek günü birincilikle kapattı. AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de zirveyi bırakmayan Sahipsizler, temposu yüksek hikâyesiyle ekrana damga vurdu.

Yeni sezon heyecanı, tüm oyuncu kadrosu ve ekip tarafından birlikte izlenen ilk bölümle taçlandı.

Devran’ın komadan çıkışı, Azize’nin yaralı kalbine bir nebze umut sunsa da, eve dönüşleri sevinç yerine yeni bir acıyı beraberinde getirdi. Cemo artık tekerlekli sandalyeye mahkûmdu, Cevdet ise hayata veda etmişti. Bu durum Devran için, eski hayatıyla bağlarını tamamen kopardığı ağır bir yüzleşmeye dönüştü.

İntikam duygusuyla yanan Devran’ın yanında yine Azize vardı. Onu karanlıktan uzaklaştırmak ve yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yaptı. Ancak Haşmet ve ailesi, yaşananların faturasını Devran ile Azize’ye keserek mahalleden gitmelerini istedi. Tüm baskılara rağmen Devran, ailesini ayağa kaldırma kararlılığını sürdürdü. Fakat önünde zorlu bir yol vardı. Bu sırada gözler, Cevdet’in yıllar önce yazdığı vasiyete çevrildi. Vasiyetin sonunda evlerden birinin kardeşlere bırakıldığı öğrenilince, derin acıların ortasında ilk kez umut ışığı doğdu.

