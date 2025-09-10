onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha İlk Bölümden! İddialı Dizi Çarpıntı'daki Çekim Hatası Seyircinin Gözünden Kaçmadı

Daha İlk Bölümden! İddialı Dizi Çarpıntı'daki Çekim Hatası Seyircinin Gözünden Kaçmadı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 23:50

Star TV ekranlarının iddialı dizisi Çarpıntı, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük beğeni toplayan Çarpıntı gündemden düşmek bilmezken dikkatli seyirciler, Çarpıntı dizisindeki çekim hatasını fark etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Sezonun en iddialı işlerinin başında hiç şüphesiz Çarpıntı dizisi yer alıyor.

Sezonun en iddialı işlerinin başında hiç şüphesiz Çarpıntı dizisi yer alıyor.

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'i izlediğimiz Çarpıntı, ilk bölümüyle yoğun beğeni topladı. E haliyle dizinin her sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Her sahnesi seyirci tarafından tekrar tekrar izlenince Çarpıntı dizisinin ilk bölümündeki bir çekim hatası kısa sürede gündem oldu. Söz konusu çekim hatasında üzerine meyve suyu dökülen Aslı karakterinin tişörtünün sahne geçişlerindeki farklılığı dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın