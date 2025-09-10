onedio
Survivor'ın Olaylı İsmi Almeda Baylan, Survivor 2026'ya Katılacağını Duyurup Meydan Okudu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 23:36

Survivor 2025'in en olaylı isimlerinden Almeda Baylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla rakiplerine gözdağı verdi. Almeda, Survivor 2026 fragmanını yayınlayıp henüz açıklanmayan yarışmacılara meydan okuyarak Survivor'a bir kez daha katılacağını doğruladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Survivor 2025'te diskalifiye olan Almeda Baylan'ı muhakkak hatırlarsınız.

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Almeda, performansının yanı sıra sık sık diğer yarışmacılarla yaşadığı anlaşmazlıklarla gündem oldu. Hatta bir set çalışanına şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye dahi edildi.

Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağı henüz belli olmayan Almeda, Instagram'dan yaptığı paylaşımla geri döneceğini resmen duyurdu. Survivor 2026'nın tanıtım fragmanını yayınlayan Almeda, ayrıca rakiplerine şimdiden meydan okuyan ifadelerde bulundu. Almeda, paylaşımında 'Kendine güvenenler, hadi bakalım. Hazır olun hallaç pamuğuna' yazdı.

