Survivor'ın Olaylı İsmi Almeda Baylan, Survivor 2026'ya Katılacağını Duyurup Meydan Okudu

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Almeda, performansının yanı sıra sık sık diğer yarışmacılarla yaşadığı anlaşmazlıklarla gündem oldu. Hatta bir set çalışanına şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye dahi edildi.

Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağı henüz belli olmayan Almeda, Instagram'dan yaptığı paylaşımla geri döneceğini resmen duyurdu. Survivor 2026'nın tanıtım fragmanını yayınlayan Almeda, ayrıca rakiplerine şimdiden meydan okuyan ifadelerde bulundu. Almeda, paylaşımında 'Kendine güvenenler, hadi bakalım. Hazır olun hallaç pamuğuna' yazdı.