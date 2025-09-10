Gönül Dağı'ndan Ayrılan Oyuncu, NOW'ın İddialı Dizisinin Kadrosunda!
Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Yeni yayın dönemine doğru pek çok yeni dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de Sahtekarlar oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan bir oyuncu, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisinin kadrosunda yer alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yayın döneminin başladığı eylül ayı sonunda geldi çattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın iddialı dizisine Gönül Dağı'ndan ayrılan Kübra Balcan dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın