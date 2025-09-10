onedio
Gönül Dağı'ndan Ayrılan Oyuncu, NOW'ın İddialı Dizisinin Kadrosunda!

yerli dizi Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 20:18

Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Yeni yayın dönemine doğru pek çok yeni dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de Sahtekarlar oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan bir oyuncu, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisinin kadrosunda yer alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni yayın döneminin başladığı eylül ayı sonunda geldi çattı.

Kanallar yeni dizi projelerinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Tabii bu dizilerin kadrosunda yer alacak oyuncular en merak edilen detay haline geldi. Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında yer alan Sahtekarlar dizisinin kadrosunda değişiklikler yaşandığını duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın iddialı dizisine Gönül Dağı'ndan ayrılan Kübra Balcan dahil oldu.

Gönül Dağı dizisinde Fidan karakterine hayat veren Balcan, diziye son sezonunda veda etmişti. Balcan, şimdi Sahtekarlar dizisinde Aslı karakteriyle karşımıza çıkacak.

