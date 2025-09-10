onedio
İnci Taneleri'ndeki Rol Arkadaşı, Organize İşler'de Yılmaz Erdoğan'ın Gençliğini Canlandıracak

10.09.2025 - 17:56

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler film serisi, dizi olarak geri dönüyor.15 Eylül’de okuma provası yapılacak Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar ve Uraz Kaygılaroğlu gibi güçlü oyuncular yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki rol arkadaşı, Organize İşler'e dahil oldu.

Yılmaz Erdoğan’ın kült film serisi “Organize İşler”, Netflix için diziye uyarlandı ve yeni yapım “Organize İşler: Karun Hazinesi” için çekimler 26 Eylül’de İstanbul’da başlayacak.

Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. 15 Eylül’de gerçekleştirilecek okuma provasıyla sete hazırlık yapılacak. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar ve Uraz Kaygılaroğlu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Organize İşler dizisine Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka dahil oldu.

Kubilay Aka, İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın oğlu Cihan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu dizide ise genç Asım Noyan rolünü üstlenecek ve flashback sahneleriyle seyirci karşısına çıkacak.

