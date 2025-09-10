İnci Taneleri'ndeki Rol Arkadaşı, Organize İşler'de Yılmaz Erdoğan'ın Gençliğini Canlandıracak
Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler film serisi, dizi olarak geri dönüyor.15 Eylül’de okuma provası yapılacak Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar ve Uraz Kaygılaroğlu gibi güçlü oyuncular yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki rol arkadaşı, Organize İşler'e dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yılmaz Erdoğan’ın kült film serisi “Organize İşler”, Netflix için diziye uyarlandı ve yeni yapım “Organize İşler: Karun Hazinesi” için çekimler 26 Eylül’de İstanbul’da başlayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Organize İşler dizisine Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka dahil oldu.
