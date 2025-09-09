Aslı Enver, 2 Yılın Ardından Disney Plus'ın "Ayna" Dizisiyle Dönüyor!
Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, uzun bir aranın ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dram ve duygusal yoğunluğu yüksek hikâyeleriyle tanınan başarılı oyuncu, bu kez “Ayna” adlı diziyle gündeme geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin unutulmaz başrol oyuncusu Aslı Enver yeni dizisiyle ekrana dönüyor.
Toplam 8 bölüm olarak planlanan dizide, Aslı Enver’e başrolde İbrahim Çelikkol eşlik edecek.
