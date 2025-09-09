onedio
Aslı Enver, 2 Yılın Ardından Disney Plus'ın "Ayna" Dizisiyle Dönüyor!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2025 - 22:17

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, uzun bir aranın ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dram ve duygusal yoğunluğu yüksek hikâyeleriyle tanınan başarılı oyuncu, bu kez “Ayna” adlı diziyle gündeme geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin unutulmaz başrol oyuncusu Aslı Enver yeni dizisiyle ekrana dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aslı Enver, O3 Medya imzası taşıyan “Ayna” dizisi için anlaşma yaptı.

Senaryosunu Serkan Yörük ve Ceylan Güleç’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer’in oturacağı projede Enver, “Serra” karakterine hayat verecek.

Toplam 8 bölüm olarak planlanan dizide, Aslı Enver’e başrolde İbrahim Çelikkol eşlik edecek.

Ayna dizisinin başkarakteri Serra, avukat Sarp ile evli bir kadındır ve katıldığı bir sergi, onun yaşamında geri dönüşü olmayan değişimlerin başlangıcı olacaktır.

Öte yandan, Altuntaş'ın haberine göre “Ayna” için geçtiğimiz yaz Burcu Biricik’e de teklif götürüldüğü, ancak tarafların şartlarda uzlaşamaması nedeniyle iş birliğinin gerçekleşmediği öğrenildi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
