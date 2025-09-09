Aslı Enver, 2 Yılın Ardından Disney Plus'ın "Ayna" Dizisiyle Dönüyor!

Ayna dizisinin başkarakteri Serra, avukat Sarp ile evli bir kadındır ve katıldığı bir sergi, onun yaşamında geri dönüşü olmayan değişimlerin başlangıcı olacaktır.

Öte yandan, Altuntaş'ın haberine göre “Ayna” için geçtiğimiz yaz Burcu Biricik’e de teklif götürüldüğü, ancak tarafların şartlarda uzlaşamaması nedeniyle iş birliğinin gerçekleşmediği öğrenildi.