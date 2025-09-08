onedio
Organize İşler Ekibinin Sevilen Oyuncusu Karun Hazinesi Dizisinde de Yer Alacak!

Elif Sude Yenidoğan
08.09.2025 - 16:07

Organize İşler’in filmlerinin ardından dizi olarak da izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu. Dizi için hazırlıklar devam ederken filmlerin kadrosunda yer alan oyuncuların yeniden projede olup olmayacağı da merak konusuydu. Birsen Altuntaş dizi için anlaşmaya varan bir oyuncuyu daha açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix’te yayınlanacak.

Yılmaz Erdoğan dizinin çekimleri için İnci Taneleri’ne ara verdiğini de duyurmuştu. Organize İşler: Karun Hazinesi için cast çalışmaları devam ediyor. Tüm ekip hazırlık sürecinde.

Okan Çabalar’ın kadroda yeniden yer alıp almayacağı hayranlar tarafından merak ediliyordu.

Çabalar, Organize İşler filmindeki rolünden sonra dizi kadrosunda olmak için de anlaşmaya vardı. Kendisi son olarak uzun bir aradan Çarpıntı dizisiyle ekranlara dönmüştü. Başarılı oyuncunun sezon boyunca Çarpıntı’yla da adından söz ettireceği kesin!

