Organize İşler Ekibinin Sevilen Oyuncusu Karun Hazinesi Dizisinde de Yer Alacak!

Organize İşler’in filmlerinin ardından dizi olarak da izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu. Dizi için hazırlıklar devam ederken filmlerin kadrosunda yer alan oyuncuların yeniden projede olup olmayacağı da merak konusuydu. Birsen Altuntaş dizi için anlaşmaya varan bir oyuncuyu daha açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş