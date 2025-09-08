onedio
TRT 1'in Yeni Sezona Hazırlanan Teşkilat Dizisine Dört Oyuncu Birden Katıldı!

TRT 1’in Yeni Sezona Hazırlanan Teşkilat Dizisine Dört Oyuncu Birden Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
08.09.2025 - 10:12
08.09.2025 - 10:12

TRT 1’in popüler dizisi Teşkilat 6. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonu için cast çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Şimdiyse kadroya yeni isimler dahil oldu. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin gelişmeleri birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Tolga Sarıtaş'ın başrolündeki dizide yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Tolga Sarıtaş’ın başrolündeki dizide yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Yayın hayatının 6. sezonunu açacak olan dizinin izleyenleri ise geri sayıma başladı. Özellikle Aybüke Pusat’ın kadrodan ayrılmasıyla Teşkilat epey gündem olmuştu. Yeni sezon reytingleri ise merak konusu.

Şimdiyse kadroya dört isim birden katıldı.

Şimdiyse kadroya dört isim birden katıldı.

Asena Girişken, Suzan karakteri için anlaşmaya vardı. Sezonun kötü adamı ise Serhat Tutumluer oldu, kendisi Rutkay rolüyle izleyici karşısına geçecek. Girişken ile partner olacaklar.

Theodor adlı karakter içinse Murat Parasayar ekranda olacak. Son olarak Dizdar’ı ise Bülent Polat oynayacak.

Kadroya giren oyuncular senaryonun kötü karakterleri için izleyici karşısına geçecek.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
