TRT 1’in Yeni Sezona Hazırlanan Teşkilat Dizisine Dört Oyuncu Birden Katıldı!

Asena Girişken, Suzan karakteri için anlaşmaya vardı. Sezonun kötü adamı ise Serhat Tutumluer oldu, kendisi Rutkay rolüyle izleyici karşısına geçecek. Girişken ile partner olacaklar.

Theodor adlı karakter içinse Murat Parasayar ekranda olacak. Son olarak Dizdar’ı ise Bülent Polat oynayacak.

Kadroya giren oyuncular senaryonun kötü karakterleri için izleyici karşısına geçecek.