Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2025 - 20:22

Milli sporumuz goygoy konusu X ahalisi için tam altın madalyalık! Konu ne olursa olsun mizah şölenine çeviren X ahalisi, TV dünyasıyla ilgili söyledikleriyle de kahkahaya boğuyor. Her hafta olduğu gibi bir kez daha TV'de gördüğü ne varsa konuyu şakaya taşıyan ahali, yine birbirinden komik tweetleri ortaya çıkmasını sağladı.

Bol kahkahalar! 🚀

Yazın tatilde bizdir:

twitter.com

Okuyorlar ne yapalım?

twitter.com

Hiçbir şey değişmedi maalesef.

twitter.com

Ağzınızdan yel alsın!

twitter.com

Doktorlar Ela... N'olur dön!

twitter.com
Çok yakışmış Pinko'muz

twitter.com

Neden beğenmediniz? :(

twitter.com

Ahahahah

twitter.com

Taşmış gibi hatta.

twitter.com
Onlar değiller mi?

twitter.com

Seneye tekrar deneyiniz.

twitter.com

