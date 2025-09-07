Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Milli sporumuz goygoy konusu X ahalisi için tam altın madalyalık! Konu ne olursa olsun mizah şölenine çeviren X ahalisi, TV dünyasıyla ilgili söyledikleriyle de kahkahaya boğuyor. Her hafta olduğu gibi bir kez daha TV'de gördüğü ne varsa konuyu şakaya taşıyan ahali, yine birbirinden komik tweetleri ortaya çıkmasını sağladı.
Bol kahkahalar! 🚀
Yazın tatilde bizdir:
Okuyorlar ne yapalım?
Hiçbir şey değişmedi maalesef.
Ağzınızdan yel alsın!
Doktorlar Ela... N'olur dön!
Çok yakışmış Pinko'muz
Neden beğenmediniz? :(
Ahahahah
Taşmış gibi hatta.
Onlar değiller mi?
Seneye tekrar deneyiniz.
