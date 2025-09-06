onedio
Yabani'nin Genç Oyuncusu, NOW'ın "Sakıncalı" Dizisiyle Anlaştı

06.09.2025 - 16:12

Televizyon dünyasına damga vuracak güçlü bir drama için geri sayım başladı: NOW’un yeni dizisi “Sakıncalı” seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde izlediğimiz genç bir isim, Sakıncalı kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Gold Film’in NOW için hazırladığı yeni ve iddialı proje Sakıncalı'nın çekimleri bu ayın ortasında başlıyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği diziyi Arda Sarıgün yönetirken, senaryosu Ayça Üzüm imzası taşıyor. Provaları hızla devam eden dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Olgun Toker, Cem Bender, Nihal Yalçın ve Berk Bakioğlu yer alıyor. 

Kadrosu hala şekillenen Sakıncalı dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç bir isim dahil oldu.

Son dönemde Yabani dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Seray Özkan, kadroya katılan son isim oldu

Özkan, dizide “Helin” karakterine hayat verecek. Helin, ikinci evliliğini Süreyya ile yapan Nazım’ın ilk evliliğinden olan kızı olarak hikâyede önemli bir rol üstlenecek.

