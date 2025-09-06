Yabani'nin Genç Oyuncusu, NOW'ın "Sakıncalı" Dizisiyle Anlaştı
Televizyon dünyasına damga vuracak güçlü bir drama için geri sayım başladı: NOW’un yeni dizisi “Sakıncalı” seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde izlediğimiz genç bir isim, Sakıncalı kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Gold Film’in NOW için hazırladığı yeni ve iddialı proje Sakıncalı'nın çekimleri bu ayın ortasında başlıyor.
Son dönemde Yabani dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Seray Özkan, kadroya katılan son isim oldu
