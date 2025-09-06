Esra Erol'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Para Karşılığı Evlendirildiği Ortaya Çıktı
Yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Esra Erol'da programında henüz çocuk yaşta olan bir kızın gelinlik giydirilerek evlendirilmesi iddiası ortaya çıktı. 13 yaşındaki Ü.I.’nın hikâyesi, hem stüdyodakileri hem ekran başındakileri derinden sarstı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Işıkcan, kamuoyunu sarsan bir iddiada bulundu.
Gelinlik giydirilen 13 yaşındaki çocuğun o anları tepki topladı.
