onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Para Karşılığı Evlendirildiği Ortaya Çıktı

Esra Erol'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Para Karşılığı Evlendirildiği Ortaya Çıktı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.09.2025 - 10:02

Yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Esra Erol'da programında henüz çocuk yaşta olan bir kızın gelinlik giydirilerek evlendirilmesi iddiası ortaya çıktı. 13 yaşındaki Ü.I.’nın hikâyesi, hem stüdyodakileri hem ekran başındakileri derinden sarstı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Işıkcan, kamuoyunu sarsan bir iddiada bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Işıkcan, kamuoyunu sarsan bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, cezaevinde bulunan baba Hidayet Işıkcan, küçük kızını Kamilcan Kurumlu’ya “başlık parası” karşılığında verdi. Programda anne ve Kurumlu ailesi konuşurken, ekrana yansıyan düğün görüntüleri izleyenleri adeta şoke etti.

Gelinlik giydirilen 13 yaşındaki çocuğun o anları tepki topladı.

Gelinlik giydirilen 13 yaşındaki çocuğun o anları tepki topladı.

'Bu çocuk düğünde değil, okul sıralarında olmalı' sözleriyle tepkisini dile getiren Esra Erol, yetkililere çağrıda bulundu.

Yayın sonrası Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Kamilcan Kurumlu ile anne Elvan Kurumlu ve baba Emrah Kurumlu gözaltına alındı. Şüpheliler, küçük yaşta çocuğu alıkoyma ve istismar suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın