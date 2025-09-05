onedio
NOW'ın İddialı Dizisi "Sakıncalı" Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.09.2025 - 23:45

NOW’un yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olacak “Sakıncalı”, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gold Film imzalı dizinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Gold Film’in NOW için hazırlıklarını yürüttüğü iddialı proje “Sakıncalı” dizisi sete çıkmak için gün sayıyor.

15 Eylül’de çekimlerine başlanması planlanan yapım, evladının intikamı için mücadele eden Süreyya’nın çarpıcı hikâyesini ekranlara taşıyacak. Başrollerde Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Olgun Toker, Cem Bender ve Nihal Yalçın yer alıyor.

Kadrosuyla şimdiden dikkat çeken diziye yeni bir isim daha katıldı.

Son olarak Leyla dizisinde izlediğimiz Berk Bakioğlu, “Sakıncalı”da Ayaz karakterine hayat verecek. Ayaz, Süreyya’nın ikinci eşi olan Nazım’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu olarak hikâyeye dâhil olacak.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
