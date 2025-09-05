onedio
Disney Plus'la Anlaşan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan Kazancı Belli Oldu!

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.09.2025 - 20:59

Türk stand-up sahnesinin son yıllardaki en dikkat çekici isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, dijital platformların da radarına girdi. Hem sahnedeki başarısı hem de “Konuşanlar” ile yakaladığı popülarite, ünlü komedyeni uluslararası platformların cazip tekliflerinin odağına taşıdı. Exxen'in ardından Disney Plus'la anlaşan Kaya'nın ne kadar kazanacağını Sina Koloğlu açıkladı.

KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV

“Konuşanlar” programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, sezon finali yaptığı Exxen'den ayrıldığını duyurmuştu.

Exxen'le yollarını ayırmasının ardından ünlü komedyen pek çok dijital platformdan teklif alsa da hangisiyle anlaşmaya varacağı belirsizdi. 

Amazon Prime’la anlaşmaya çok yakın olduğu konuşulurken, sürpriz bir gelişme yaşandı. NOW TV ve Disney+’ı bünyesinde bulunduran The Walt Disney Company devreye girerek komedyeni kendi kadrosuna dahil etti.

Hasan Can Kaya'nın Disney Plus'tan Konuşanlar için talep ettiği tutarın 300 ila 350 bin dolar olduğu iddia edilmişti.

Sina Koloğlu, Hasan Can Kaya'nın ne kadar ücret alacağını açıkladı. Koloğlu'nun özel haberine göre Hasan Can Kaya, Disney'den tam 325 bin dolar kazanacak. Bunun yanı sıra Koloğlu, Kaya'nın Exxen'den 270 bin dolar aldığını açıkladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
