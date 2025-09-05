Disney Plus'la Anlaşan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'dan Kazancı Belli Oldu!
Türk stand-up sahnesinin son yıllardaki en dikkat çekici isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, dijital platformların da radarına girdi. Hem sahnedeki başarısı hem de “Konuşanlar” ile yakaladığı popülarite, ünlü komedyeni uluslararası platformların cazip tekliflerinin odağına taşıdı. Exxen'in ardından Disney Plus'la anlaşan Kaya'nın ne kadar kazanacağını Sina Koloğlu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Konuşanlar” programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, sezon finali yaptığı Exxen'den ayrıldığını duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasan Can Kaya'nın Disney Plus'tan Konuşanlar için talep ettiği tutarın 300 ila 350 bin dolar olduğu iddia edilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın