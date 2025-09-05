onedio
Fragmanıyla Aşk-ı Memnu Vibe'ı Veren "Kıskanmak" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
05.09.2025 - 17:51

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden 'Kıskanmak' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanları yayınlanan dizi, özellikle efsane dizi Aşk-ı Memnu vibe'ı vermesiyle gündem olmuştu. Ne zaman yayınlanacağı merak edilen Kıskanmak dizisinden haber geldi. Kıskanmak dizisinin yayın tarihi sonunda yayınlandı. Peki, Kıskanmak hangi gün yayınlanacak?

Ay Yapım imzalı, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi için beklenen tarih sonunda açıklandı.

önetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı yapım; güçlü hikâyesi ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olacak.

Özgü Namal’ın Kızıl Goncalar'ın ardından ekrana döndüğü dizide; Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi isimler yer alıyor. Hikâye, kıskançlığın insan psikolojisi ve aile ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir şekilde işliyor.

Kıskanmak dizisinin yayın tarihi 16 Eylül Salı olarak açıklandı.

Böylece Kıskanmak dizisi salı günleri yayınlanan Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gözleri KaraDeniz dizilerinin rakibi olacak. Peki, sizce Kıskanmak dizisi salı akşamları nasıl bir performans sergiler?

