Fragmanıyla Aşk-ı Memnu Vibe'ı Veren "Kıskanmak" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden 'Kıskanmak' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanları yayınlanan dizi, özellikle efsane dizi Aşk-ı Memnu vibe'ı vermesiyle gündem olmuştu. Ne zaman yayınlanacağı merak edilen Kıskanmak dizisinden haber geldi. Kıskanmak dizisinin yayın tarihi sonunda yayınlandı. Peki, Kıskanmak hangi gün yayınlanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay Yapım imzalı, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi için beklenen tarih sonunda açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıskanmak dizisinin yayın tarihi 16 Eylül Salı olarak açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın