Afiş Krizi Çıkan Cennetin Çocukları'nda O Oyuncunun Yeri Değiştirildi

TRT
Esra Demirci
05.09.2025 - 16:49

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları için geri sayım başladı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin afişi yayınlandıktan hemen sonra büyük bir kriz patlak vermişti. Afişte yer alan bazı oyuncuların konumunu beğenmediği için sorun çıkardığı iddia edilmişti. Cennetin Çocukları dizisinin yeni afişi yayınlandı ve bir oyuncunun konumu değiştirildi.

TRT 1'in yeni sezon için en merak edilen dizisi hiç şüphesiz Cennetin Çocukları oldu.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur gibi isimlerin rol aldığı dizi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan dizinin yayın günü için seyirci sabırsızlanırken beklenmedik bir haberle karşılaştık. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Cennetin Çocukları dizisinin afişinde yer alan bazı oyuncular, afişteki konumlarından rahatsız olduklarını belirterek afişin tekrardan yapılmasını istemiş. 

İlk afişin çöpe atılmasının ardından TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinin yeni afişi sosyal medyada yayınlandı. E haliyle olay çıkaran oyuncu da ortaya çıkmış oldu.

Revize edilerek yeniden yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin afişinde yalnızca Yurdaer Okur'un yeri değiştirildi.

Afişin alt kısmında yer alan Yurdaer Okur'un konumu üst kısma alındı ve oyuncu Şebnem Doğruer'le yerleri değiştirildi. Ayrıca yeni afişte Özgü Kaya'nın başka bir fotoğrafı kullanıldı.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

