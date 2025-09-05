Afiş Krizi Çıkan Cennetin Çocukları'nda O Oyuncunun Yeri Değiştirildi
TRT 1'in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları için geri sayım başladı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin afişi yayınlandıktan hemen sonra büyük bir kriz patlak vermişti. Afişte yer alan bazı oyuncuların konumunu beğenmediği için sorun çıkardığı iddia edilmişti. Cennetin Çocukları dizisinin yeni afişi yayınlandı ve bir oyuncunun konumu değiştirildi.
TRT 1'in yeni sezon için en merak edilen dizisi hiç şüphesiz Cennetin Çocukları oldu.
Revize edilerek yeniden yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin afişinde yalnızca Yurdaer Okur'un yeri değiştirildi.
