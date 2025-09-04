Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Instagram Gönderisiyle Beğeni Rekoru Kırdı
2025’in en çok konuşulan oyuncularından biri şüphesiz Ozan Akbaba. Hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında üst üste önemli projelerde yer alan başarılı oyuncu, aynı zamanda sosyal medyadaki yükselişiyle de gündemden düşmüyor. Uzak Şehir dizisiyle son 5 yılın reyting rekoru kırılırken Akbaba'nın Instagram paylaşımı da sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yaz aylarını Yüksel Aksu’nun yönettiği “Bak Postacı Geliyor” filminde başrol oynayarak geçiren Ozan Akbaba, hemen ardından “Uzak Şehir” dizisinin setine adım attı.
Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ozan Akbaba'nın rekor kıran paylaşımını buraya bırakıyoruz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
