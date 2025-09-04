onedio
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Instagram Gönderisiyle Beğeni Rekoru Kırdı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
04.09.2025 - 15:15

2025’in en çok konuşulan oyuncularından biri şüphesiz Ozan Akbaba. Hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında üst üste önemli projelerde yer alan başarılı oyuncu, aynı zamanda sosyal medyadaki yükselişiyle de gündemden düşmüyor. Uzak Şehir dizisiyle son 5 yılın reyting rekoru kırılırken Akbaba'nın Instagram paylaşımı da sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yaz aylarını Yüksel Aksu’nun yönettiği “Bak Postacı Geliyor” filminde başrol oynayarak geçiren Ozan Akbaba, hemen ardından “Uzak Şehir” dizisinin setine adım attı.

Hem ekrandaki performansı hem de sosyal medyadaki etkisiyle adından sıkça söz ettiren oyuncu, dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Geçtiğimiz sezon reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan “Uzak Şehir”, Akbaba’nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken, oyuncunun Instagram’da yaptığı bir paylaşım da rekor kırdı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ozan Akbaba'nın rekor kıran paylaşımını buraya bırakıyoruz:

2 milyon takipçisi bulunan hesabında geçen ay paylaştığı gönderi, kısa sürede 600 bin beğeniye ulaştı. Bu paylaşım sayesinde %29,1 etkileşim oranı yakaladı.

Sadece ağustos ayında yaklaşık 100 bin yeni takipçi kazanan Ozan Akbaba, dizi başarısı ve sosyal medyadaki yükselişiyle 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

