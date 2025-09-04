onedio
20. Sezonuyla Dönüyor: Arka Sokaklar'ın Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kanal D Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.09.2025 - 14:21

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. 20. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi sonunda belli oldu. Ayrıca Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

20. sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni sezon fragmanı sonunda yayınlandı.

Yeni sezonda kadrosunda ciddi değişikliklerin yaşandığı Arka Sokaklar kadrosuna Sarp Levendoğlu dahil olurken ayrıca ilk bölümden beri izlediğimiz Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın geri dönüş haberiyle havalara uçmuştuk.

Ali karakterinin nasıl bir hikayeyle diziye dahil olacağı Arka Sokaklar seyircisini iyice meraklandırırken fenomen diziden iki sürpriz birden geldi. Arka Sokaklar'ın sosyal medya hesaplarından hem yeni sezon fragmanı hem de yayın tarihi açıklandı.

Tarihli fragmanda Arka Sokaklar'ın 12 Eylül Cuma günü ekranlara geri döneceği duyuruldu.

İşte 12 Eylül günü yeni sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın fragmanı:

