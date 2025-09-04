20. Sezonuyla Dönüyor: Arka Sokaklar'ın Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. 20. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi sonunda belli oldu. Ayrıca Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?
20. sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni sezon fragmanı sonunda yayınlandı.
İşte 12 Eylül günü yeni sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın fragmanı:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
