Kına Gecesinde Kocasına Twerk Atılmıştı: Twerk Mağduru Damat ve Eşi Nur Viral'e Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.09.2025 - 10:34

Kına gecesinde damadın önünde yapılan twerk kavgası gündem olmuştu. Gelin, o an sinirlerine hâkim olamayarak düğünü bırakıp dans eden misafirin üzerine yürümüştü. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, çift sessizliğini bozdu. Gelin yaşananları anlattıkları bir video yayımladı ve ardından Nur Viral’in gündüz kuşağı programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kına gecesinde damadın önünde sergilenen twerk dansı ortalığı karıştırmış, gelin ise sahneyi bırakıp dans eden misafire saldırmıştı.

Kocasının twerk mağduru olduğunu gören yen gelinin saldırıya geçtiği anlar kameralara yansıyınca sosyal medyada hızla gündem olmuştu. Hatta yaşananların ardından yeni gelin açıklama videosu yayınlamıştı. 

Yeni evli çift, şimdi de Nur Viral’in gündüz kuşağı programına çıkarak olayın perde arkasını anlattı.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
