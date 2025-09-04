Set Çalışanı, Dublör Kullandığı İçin Tepki Çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un da Aslında Sahnede Oynadığını Gösterdi!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, diziden bir sahneyi paylaşınca Tatlıtuğ tepki çekmişti. Tepkilerin ardından dublör Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediğini açıklamış, Tatlıtuğ ise konuya ilişkin açıklama yapmış ve Mehmet Tan'a destek vermişti.
TikTok'taki paylaşımlarıyla konuşulan set çalışanı Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen eleştirilerin ardından Tatlıtuğ'un da aynı sahnede rol aldığını kanıtladı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisinden paylaştığı sahneyle tartışma yaratmıştı.
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen eleştirilere sahneden bir paylaşım yaparak açıklık getirdi.
