Set Çalışanı, Dublör Kullandığı İçin Tepki Çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un da Aslında Sahnede Oynadığını Gösterdi!

Set Çalışanı, Dublör Kullandığı İçin Tepki Çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un da Aslında Sahnede Oynadığını Gösterdi!

Kıvanç Tatlıtuğ
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.09.2025 - 10:22

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, diziden bir sahneyi paylaşınca Tatlıtuğ tepki çekmişti. Tepkilerin ardından dublör Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediğini açıklamış, Tatlıtuğ ise konuya ilişkin açıklama yapmış ve Mehmet Tan'a destek vermişti. 

TikTok'taki paylaşımlarıyla konuşulan set çalışanı Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen eleştirilerin ardından Tatlıtuğ'un da aynı sahnede rol aldığını kanıtladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisinden paylaştığı sahneyle tartışma yaratmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisinden paylaştığı sahneyle tartışma yaratmıştı.

Yemek masasında ateş yakılan sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'un değil de dublörün oynadığının düşünülmesinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada eleştirilmişti. Bu eleştirilerin ardından da Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı.

Detaylar:

Kıvanç Tatlıtuğ ise yapım şirketinin süreci nasıl yönettiğini bilmediğinden bahsederek, Mehmet Tan'la çalışmaya devam ettiğini dile getirdi ve ona destek çıktı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen eleştirilere sahneden bir paylaşım yaparak açıklık getirdi.

