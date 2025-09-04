onedio
TRT 1'in Teşkilat Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

TRT Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci
04.09.2025 - 08:34

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi “Teşkilat”, yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. 6. sezonun ilk bölümü için 14 Eylül tarihi hedeflenirken, diziye dair merak uyandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Hem afiş çekimleri tamamlandı hem de kadroya dikkat çeken bir oyuncu transferi gerçekleşti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

“Teşkilat” dizisinin 6. sezon açılışı için geri sayım başladı.

Burak Arlıer ve Emre Sefer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Aybüke Pusat’ın ayrılığının ardından başroller Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’e emanet edilmişti. 

14 Eylül’de izleyiciyle buluşması planlanan yeni sezona dair hazırlıklar hız kesmeden sürerken kadroya sürpriz bir isim daha katıldı.

Oyuncu Yeliz Şar, "Hayat" karakteriyle hikâyeye dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hayat, istihbaratın efsanevi isimlerinden yeni başkan Cevher’in eşi olarak karşımıza çıkacak. Karakterin derinlikli hikâyesinde, akıl hastanesinde tedavi gören kızı Bahar da önemli bir yer tutacak. Bakalım Bahar karakteri, Teşkilat'ın hikayesini nasıl etkileyecek?

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
