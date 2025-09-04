TRT 1'in Teşkilat Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi “Teşkilat”, yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. 6. sezonun ilk bölümü için 14 Eylül tarihi hedeflenirken, diziye dair merak uyandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Hem afiş çekimleri tamamlandı hem de kadroya dikkat çeken bir oyuncu transferi gerçekleşti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
“Teşkilat” dizisinin 6. sezon açılışı için geri sayım başladı.
Oyuncu Yeliz Şar, "Hayat" karakteriyle hikâyeye dahil oluyor.
