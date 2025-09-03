ATV'nin "Kuruluş Orhan" Dizisine Yalı Çapkını Oyuncusu Dahil Oldu!
Yeni ismiyle Kuruluş Orhan, yeni sezonda ekrana farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Osmanlı’nın köklerinden Orhan Bey dönemine uzanacak olan dizide hem hikâyede hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını dizisinde izlediğimiz genç oyuncunun Kuruluş Orhan kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
Burak Özçivit'in kadrodan çıkmasıyla Kuruluş Osman'dan "Kuruluş Orhan" dönemine geçilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını'nda izlediğimiz genç oyuncu, Kuruluş Orhan kadrosuna dahil oldu.
