ATV'nin "Kuruluş Orhan" Dizisine Yalı Çapkını Oyuncusu Dahil Oldu!

ATV'nin "Kuruluş Orhan" Dizisine Yalı Çapkını Oyuncusu Dahil Oldu!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 22:48

Yeni ismiyle Kuruluş Orhan, yeni sezonda ekrana farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Osmanlı’nın köklerinden Orhan Bey dönemine uzanacak olan dizide hem hikâyede hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını dizisinde izlediğimiz genç oyuncunun Kuruluş Orhan kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Burak Özçivit'in kadrodan çıkmasıyla Kuruluş Osman'dan "Kuruluş Orhan" dönemine geçilmişti.

Burak Özçivit'in kadrodan çıkmasıyla Kuruluş Osman'dan "Kuruluş Orhan" dönemine geçilmişti.

Mert Yazıcıoğlu, Burak Özçivit yerine yeni başrol olmuş ve dizide köklü değişikliklere gidilmişti.

Kuruluş Orhan dizisi için hummalı bir hazırlık süreci devam ediyor. Oyuncular, rolüne daha iyi hazırlanabilmek için yoğun şekilde binicilik ve kılıç eğitimleri alırlarken dizi kadrosu son halini almaya başladı.

Kuruluş Orhan'da Mert Yazıcıoğlu Orhan'ı, Massine Merabet Nilüfer'i, Cihan Ünal Osman'ı, Bennu Yıldırımlar Malhun Hatun'u, Barış Falay Şahınşah Bey'i, Şükrü Özyıldız Vasilius'u, Burak Sergen Tekfur Saroz'u ve İpek Arkan Fatma Sultan'ı canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını'nda izlediğimiz genç oyuncu, Kuruluş Orhan kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını'nda izlediğimiz genç oyuncu, Kuruluş Orhan kadrosuna dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre bu yeni evrede Halime Hatun karakteriyle ekranlara çıkacak isim Betül Aktel oldu.

Ayrıca dizinin sevilen bazı eski oyuncuları da projede kalmaya devam ediyor. Yiğit Uçan, Çağrı Şensoy, Faruk Aran ve Belgin Şimşek hikâyedeki yerini koruyacak.

