Doğa ve Firaz Aşkı mı? Kızılcık Şerbeti'nin Şoke Eden Yeni Sezon Fragmanı Geldi!
Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 4. sezon fragmanı geldi. 104. bölümüyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Şerbo'nun yayınlanan fragmanı hiç tahmin etmediğimiz detaylar barındırıyor. Özellikle Doğa ve Firaz karakterlerinin aşk yaşadığına dair verilen ipuçları seyirciyi şoke etti.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanı ve gelen tepkiler...
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'yle 12 Eylül günü kavuşuyoruz.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon 104. bölüm fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
