onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğa ve Firaz Aşkı mı? Kızılcık Şerbeti'nin Şoke Eden Yeni Sezon Fragmanı Geldi!

Doğa ve Firaz Aşkı mı? Kızılcık Şerbeti'nin Şoke Eden Yeni Sezon Fragmanı Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 20:45

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 4. sezon fragmanı geldi. 104. bölümüyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Şerbo'nun yayınlanan fragmanı hiç tahmin etmediğimiz detaylar barındırıyor. Özellikle Doğa ve Firaz karakterlerinin aşk yaşadığına dair verilen ipuçları seyirciyi şoke etti. 

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanı ve gelen tepkiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'yle 12 Eylül günü kavuşuyoruz.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'yle 12 Eylül günü kavuşuyoruz.

Yeni sezon için geri sayım başlamışken Kızılcık Şerbeti'nin sosyal medya hesaplarında adeta paylaşım tufanı yaşandı. Resmi hesap önce yeni sezon afişini hemen ardından da 104. bölüm fragmanını yayınladı. 

Mustafa'nın sezon finalinde yaptığı katliamın ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacağı merak edilirken fragmanda hiç beklemediğimiz bir detayla karşılaştık. 104. bölüm fragmanında Hem Firaz hem Doğa'nın eşlerinden ayrılmak istedikleri detayı yer alsada son sahnede ikilinin aşk yaşadığına dair ciddi bir iddiayla karşı karşıya kaldık.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon 104. bölüm fragmanı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın