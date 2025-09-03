onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT 1'in Cennetin Çocukları Dizisinde Afiş Krizi Çıktı, İlk Afiş Çöp Oldu!

TRT 1'in Cennetin Çocukları Dizisinde Afiş Krizi Çıktı, İlk Afiş Çöp Oldu!

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 17:05

TRT 1'in yeni sezon için iddialı işleri arasında yer alan 'Cennetin Çocukları' dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer alacağı dizinin afişi henüz yayınlanmışken Birsen Altuntaş, afişte yer almayan bazı oyuncuların tepki göstermesi üzerine afiş krizi çıktığını ve ilk afişin çöpe gittiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz "Cennetin Çocukları" dizisi.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz "Cennetin Çocukları" dizisi.

İsmail Hacıoğlu'nun yıllar sonra televizyona geri döndüğü dizi ilgi çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla daha şimdiden heyecan yarattı.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz gibi isimlerin rol aldığı dizi için geri sayım başlarken geçtiğimiz günlerde TRT, Cennetin Çocukları dizisinin afişini seyirciyle buluşturmuştu. Fakat arka planda bu afiş büyük bir krize sebep olmuş.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cennetin Çocukları dizisinin afişi oyuncular arasında kriz yarattı ve afiş çöp oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cennetin Çocukları dizisinin afişi oyuncular arasında kriz yarattı ve afiş çöp oldu.

Altuntaş, ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da afişteki yerini beğenmemesi üzerine kriz çıktığını ve afişin çöpe atıldığını açıkladı. Cennetin Çocukları dizisi için şimdi yeni bir afiş tasarlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın