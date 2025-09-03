TRT 1'in Cennetin Çocukları Dizisinde Afiş Krizi Çıktı, İlk Afiş Çöp Oldu!
TRT 1'in yeni sezon için iddialı işleri arasında yer alan 'Cennetin Çocukları' dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer alacağı dizinin afişi henüz yayınlanmışken Birsen Altuntaş, afişte yer almayan bazı oyuncuların tepki göstermesi üzerine afiş krizi çıktığını ve ilk afişin çöpe gittiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz "Cennetin Çocukları" dizisi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cennetin Çocukları dizisinin afişi oyuncular arasında kriz yarattı ve afiş çöp oldu.
