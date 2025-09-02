onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Merak Uyandıran Yeni Sezon Açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Merak Uyandıran Yeni Sezon Açıklaması

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.09.2025 - 23:10

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti geri dönüyor. Fenomen dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak edilirken Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu muhabirlere konuştu. Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu hakkında yaptığı açıklamalarla merak uyandırdı.

KAYNAK: 2. Sayfa/ @omeerr.cannn

Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapıyor.

Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapıyor.

12 Eylül Cuma günü yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Şerbo'da neler yaşanacağı hala merak konusu. Kadrosunda ciddi değişikliklerin yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali öyle bir yerde noktalanmıştı ki olayların nasıl toparlanacağını hayalimizde bile canlandıramıyoruz. 

Sosyal medyada Şerbo'nun 4. sezonuna dair pek çok iddia ortaya atılsa da bunların hiçbiri henüz doğrulanmadı. Dizide 3 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, muhabirlerin yeni sezona dair sorularını yanıtladı. Yeni sezon hakkında 'Çok şaşıracaksınız' diyen Türkoğlu ayrıca 'Çok büyük olaylar yaşanacak' diyerek seyirciyi iyice heyecanlandırdı.

