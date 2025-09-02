Kenan Baran Dönüyor! Kral Kaybederse'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin 2. sezonu için geri sayım başladı. Peki, Kral Kaybederse'nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte Kral Kaybederse'nin yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonuyla geri dönüyor.
Kenan Baran ve Fadi'nin yakınlaştığını gördüğümüz Kral Kaybederse'nin 2. sezon fragmanı sonunda yayınlandı.
İşte Kral Kaybederse'nin yeni sezon fragmanı:
