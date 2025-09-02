onedio
Kenan Baran Dönüyor! Kral Kaybederse'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Kenan Baran Dönüyor! Kral Kaybederse'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
02.09.2025 - 22:34

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin 2. sezonu için geri sayım başladı. Peki, Kral Kaybederse'nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte Kral Kaybederse'nin yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonuyla geri dönüyor.

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı dizinin ilk sezonu çok sevilmiş ve derhal ikinci sezon onayı almıştı. İkinci sezon finalinde en dikkat çeken şey ise Kenan Baran'ın yaşlılık hali olmuştu. Eski günlerinden eser kalmaya Kenan Baran, şoförünün evinde sığıntı gibi yaşıyordu. Haliyle Baran'ın bu hale nasıl düştüğü seyirciyi en meraklandıran şey oldu. İkinci sezonda Baran'ın nasıl o hale geleceğinin işlenmesi beklenirken sonunda Kral Kaybederse'nin yeni sezonundan haber geldi.

Kenan Baran ve Fadi'nin yakınlaştığını gördüğümüz Kral Kaybederse'nin 2. sezon fragmanı sonunda yayınlandı.

Sosyal medyada yayınlanan fragmanda Kral Kaybederse'nin 2. sezonunun 9 Eylül Salı günü yayınlanacağı belirtildi. Bakalım fenomen dizinin yeni sezonunda neler izleyeceğiz?

İşte Kral Kaybederse'nin yeni sezon fragmanı:

TV Editörü
