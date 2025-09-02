Kenan Baran Dönüyor! Kral Kaybederse'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı dizinin ilk sezonu çok sevilmiş ve derhal ikinci sezon onayı almıştı. İkinci sezon finalinde en dikkat çeken şey ise Kenan Baran'ın yaşlılık hali olmuştu. Eski günlerinden eser kalmaya Kenan Baran, şoförünün evinde sığıntı gibi yaşıyordu. Haliyle Baran'ın bu hale nasıl düştüğü seyirciyi en meraklandıran şey oldu. İkinci sezonda Baran'ın nasıl o hale geleceğinin işlenmesi beklenirken sonunda Kral Kaybederse'nin yeni sezonundan haber geldi.