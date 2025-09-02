onedio
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Dizinin Yeni Sezon Afişine Sitem Etti

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.09.2025 - 19:33

Gönül Dağı dizisinde Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, dizinin yeni sezon afişinin yayınlanmasının hemen ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Partneri Cihat Süvarioğlu'nun dizi kadrosundan ayrılmasının ardından afişteki konumu değişen Çağlar, Instagram'dan 'vefa' üzerine bir paylaşım yaptı.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı.

6. sezon afişinde ana karakterlerin öne çıktığı bir afiş yayınlanırken bu defa geçtiğimiz sezonlarda ön planda yer alan Hazal Çağlar'ın yardımcı oyuncularla afişin alt kısmında yer aldığı dikkat çekti.

Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu'yla partnerdi fakat Süvarioğlu, Gönül Dağı'ndan ayrılık kararı alarak diziye veda etmişti. Süvarioğlu'nun gidişiyle beraber Hazal Çağlar'ın afişteki konumu da etkilendi.

Söz konusu gelişmeyi yalnızca dikkatli seyirciler fark etmedi!

Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, afişin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Çağlar, 'vefa' temasını ele aldığı bir paylaşım yaparak “Vefa ne güzel kelimedir. Bilmeyen herkes için.” yazdı.

İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın sitem dolu paylaşımı:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Hazal Çağlar siteminde haklı mı? Yorumlarda buluşalım...

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
