Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Dizinin Yeni Sezon Afişine Sitem Etti
Gönül Dağı dizisinde Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, dizinin yeni sezon afişinin yayınlanmasının hemen ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Partneri Cihat Süvarioğlu'nun dizi kadrosundan ayrılmasının ardından afişteki konumu değişen Çağlar, Instagram'dan 'vefa' üzerine bir paylaşım yaptı.
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı.
Söz konusu gelişmeyi yalnızca dikkatli seyirciler fark etmedi!
İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın sitem dolu paylaşımı:
