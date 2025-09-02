onedio
Çimen Karakterinin Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönmesine Goygoyculardan Tepkiler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.09.2025 - 16:46

Kızılcık Şerbeti'nde 2 sezon boyunca Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, diziye Erasmus'a gittiği bir hikayeyle veda etmişti. Selin Türkmen, Şerbo'nun 4. sezonunda geri dönüyor. Yer almadığı 3. sezonda olan felaketleri 4. sezonda nasıl öğreneceği merak edilen Çimen karakteri, goygocuların diline dolandı.

Şerbo'da iki sezon boyunca yer alan Selin Türkmen, karakteri Çimen'in Erasmus'a gitme hikayesiyle kadrodan ayrılmıştı.

3. sezonda Kızılcık Şerbeti'nde yer almayan Türkmen'in 4. sezonla beraber diziye geri döneceği açıklanırken söz konusu gelişme hem coşkulu hem goygoy dolu tepkilerle karşılandı.

Kızılcık Şerbeti'nin en kaotik sezonu olan 3. sezonda yer almayan Çimen karakterinin 4. sezonda geri dönünce yokluğunda olan bitene vereceği tepkiler şimdiden merak ediliyor. Bakalım Şerbo seyircisi bu konuda neler demiş?

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
