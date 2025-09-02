Çimen Karakterinin Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönmesine Goygoyculardan Tepkiler Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nde 2 sezon boyunca Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, diziye Erasmus'a gittiği bir hikayeyle veda etmişti. Selin Türkmen, Şerbo'nun 4. sezonunda geri dönüyor. Yer almadığı 3. sezonda olan felaketleri 4. sezonda nasıl öğreneceği merak edilen Çimen karakteri, goygocuların diline dolandı.
Şerbo'da iki sezon boyunca yer alan Selin Türkmen, karakteri Çimen'in Erasmus'a gitme hikayesiyle kadrodan ayrılmıştı.
