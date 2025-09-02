onedio
Haberler
TV
Kıvanç Tatlıtuğ’un Sessizliği Eleştirilerin Odağında: İşten Çıkarılan Dublöre Destekler Artıyor

Elif Sude Yenidoğan
02.09.2025 - 15:25

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan’ın diziden bir sahne paylaşması sosyal medyada kısa sürede ilgi görmüştü. Mehmet Tan’ın dublörlük yaptığı sahneye ilgilerin artmasıyla birlikte bugün yapım şirketi kendisini işten çıkardığının haberini verdi. Mehmet Tan, yaşadığı olaya karşı düşüncelerini ifade ettiği yeni bir paylaşım yaptı ve sosyal medya kullanıcıları desteklerini esirgemedi. 

Mehmet Tan’a destek verilirken Kıvanç Tatlıtuğ ise eleştirildi. Tatlıtuğ’un olaya karşı harekete geçmesi gerektiği, sessiz kalmaması gerektiği dile getirildi. Sektörün yeni isimler için binbir zorluğu varken, emeklerine karşılık olarak işten çıkarılan Mehmet Tan’ın yaşadığı olaya gelen tepkileri sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim!

Yaşananlara dair detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Ünlülerin işlerini paylaşması ile dublörün işini paylaşması arasında bir ayrım olması ve bu ayrımın “işten çıkarılma” olmasına dikkat çekildi. 👇

twitter.com

Tatlıtuğ’a dair “kontrolü elden bırakmak istemiyor” yorumları geldi.👇

twitter.com

Ve diğer tepkiler 👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Sizlerin düşünceleri için de yorumlarda bekliyoruz…

twitter.com

