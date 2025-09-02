onedio
Yakınlık Koordinatörlüğü ile Setlerde Yeni Dönem: Oyuncular İstemediği Yakınlaşma Sahnelerinde Yer Almayacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.09.2025 - 12:56

Türkiye’de dizi ve film setlerinde önemli bir değişim yaşanıyor. Oyuncuların istemedikleri sahnelerde yer almak zorunda kalmaması için yeni bir sistem uygulanmaya başladı. Yakınlık koordinatörlüğü, özellikle öpüşme ve sevişme sahnelerinde devreye giriyor. Böylece hem oyuncular hem de yönetmenler için güvenli bir ortam sağlanması planlanıyor. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Habertürk

Setlerde yeni bir dönemin başlaması için ilk adım atıldı: Yakınlık Koordinatörlüğü

Hollywood’da başlayan uygulama Türkiye’de de hayata geçirilerek oyuncuların istemedikleri sahnelere zorlanmasının önüne geçti. Öpüşme ve sevişme gibi özel sahnelerde devreye giren koordinatörler, oyuncuların sınırlarını koruyarak yönetmenle aralarında bir köprü oluşturuyor. Bu sayede rahatsızlık yaratabilecek durumlar daha sahneye gelmeden çözülüyor.

Oyuncular kendilerini baskı altında hissetmeden karar verebilecek.

Geçmişte oyuncuların zorlandığı sahneler gündem olmuştu, bu yeni sistemle benzer olayların tekrarlanmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Yakınlaşma koordinatörü, sahnenin duygusunu korurken oyuncunun güvenliğini de sağlayarak iki tarafın beklentisini ortak noktada buluşturacak. Türkiye’de giderek yaygınlaşması beklenen bu yaklaşım, sinema ve dizi sektöründe yeni bir güven dönemi başlatmış durumda.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
