Yakınlık Koordinatörlüğü ile Setlerde Yeni Dönem: Oyuncular İstemediği Yakınlaşma Sahnelerinde Yer Almayacak

Türkiye’de dizi ve film setlerinde önemli bir değişim yaşanıyor. Oyuncuların istemedikleri sahnelerde yer almak zorunda kalmaması için yeni bir sistem uygulanmaya başladı. Yakınlık koordinatörlüğü, özellikle öpüşme ve sevişme sahnelerinde devreye giriyor. Böylece hem oyuncular hem de yönetmenler için güvenli bir ortam sağlanması planlanıyor. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Habertürk