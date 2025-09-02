Yakınlık Koordinatörlüğü ile Setlerde Yeni Dönem: Oyuncular İstemediği Yakınlaşma Sahnelerinde Yer Almayacak
Türkiye’de dizi ve film setlerinde önemli bir değişim yaşanıyor. Oyuncuların istemedikleri sahnelerde yer almak zorunda kalmaması için yeni bir sistem uygulanmaya başladı. Yakınlık koordinatörlüğü, özellikle öpüşme ve sevişme sahnelerinde devreye giriyor. Böylece hem oyuncular hem de yönetmenler için güvenli bir ortam sağlanması planlanıyor. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Habertürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Setlerde yeni bir dönemin başlaması için ilk adım atıldı: Yakınlık Koordinatörlüğü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncular kendilerini baskı altında hissetmeden karar verebilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın