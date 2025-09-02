onedio
Haberler
TV
Oyunculara Bölüm Başı Milyonlar Verilirken Artan Maliyetler Sebebiyle Kanallar Tanıtım Filmi Çekemiyor!

Oyunculara Bölüm Başı Milyonlar Verilirken Artan Maliyetler Sebebiyle Kanallar Tanıtım Filmi Çekemiyor!

Atv yerli dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2025 - 10:23

Yeni sezonda 20'yi aşkın dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle başrol oyuncularıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor. Oyuncuların bölüm başı ücretleri ve dizilerin artan maliyetleri tüm sektörü etkiliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, kanalların her sezon başında yaptığı tanıtım filmlerini bu sezon çekemediklerini açıkladı. Şu ana kadar yalnızca Atv'nin çektiği tanıtım filmini son iptal eden ise NOW TV oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Özellikle son iki sezondur sık sık duyduğumuz bir ifade olan "artan maliyetler", dizi film sektörünü etkilemeye devam ediyor.

Özellikle son iki sezondur sık sık duyduğumuz bir ifade olan "artan maliyetler", dizi film sektörünü etkilemeye devam ediyor.

Pek çok dizinin erken final yapmasına, projelerin iptal edilmesine, dizilerin final kararı aldıktan sonra bile yayınlanamamasına ve yaz dizilerinin hiç var olmamasına kadar etki gösteren 'artan maliyetler' yeni sezonda da yine sık duyacağımız bir ifade olarak kendini gösteriyor. Yeni sezon henüz başlamadan yine etkisini göstermeye başladı bile.

Çekim masrafları, oyuncuların ücretleri, ekipmanların pahalılığı derken dizi film sektörü oldukça zor bir durumda denebilir.

Çekim masrafları, oyuncuların ücretleri, ekipmanların pahalılığı derken dizi film sektörü oldukça zor bir durumda denebilir.

Bir dizinin bölüm başı maliyetini karşılamak için en az 6 reyting alması gerekiyor. Dizi seçeneği de fazla olduğundan, sezonda bir dizinin 6 reytinge ulaştığını pek göremiyoruz. Zaten bu reytingi aşan uzun sezonlar ekranlarda yerini alıyor ancak ulaşamayanlar erken final yapmak zorunda kalıyor.

Yeni sezonda yer alacak 20'nin üstünde dizi için kanallar hazırlıklara başlasa da, artan maliyetler sebebiyle her yıl izlediğimiz tanıtım filmlerinin gelmeyeceğini öğrendik.

Yeni sezonda yer alacak 20'nin üstünde dizi için kanallar hazırlıklara başlasa da, artan maliyetler sebebiyle her yıl izlediğimiz tanıtım filmlerinin gelmeyeceğini öğrendik.

Biliyorsunuz yeni sezonda pek çok ünlü isim başrolde oynayacak. Neredeyse her dizide adeta 'Hangi başrol daha ünlü?' yarışı var gibi. Sezon içinde neler yaşanacak, oyuncular belli bir bölüm karşılığı mı dizilerle anlaştılar bilinmiyor ama Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanallar her yıl çektikleri tanıtım filmlerini de artan maliyetler sebebiyle iptal ettiler.

NOW da artan maliyetler sebebiyle tanıtım filmini iptal etti.

NOW da artan maliyetler sebebiyle tanıtım filmini iptal etti.

Geçmiş sezonlarda heyecanla beklediğimiz tanıtım filmleri bu yıl çekilemiyor. Atv'nin hazırladığı tanıtım filmini ardından NOW'ın da hazırlaması bekleniyordu ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW da artan maliyetleri gerekçe göstererek filmi iptal ettiğini açıkladı. Bakalım yeni sezonda bizi daha neler bekliyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
