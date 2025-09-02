Oyunculara Bölüm Başı Milyonlar Verilirken Artan Maliyetler Sebebiyle Kanallar Tanıtım Filmi Çekemiyor!

Pek çok dizinin erken final yapmasına, projelerin iptal edilmesine, dizilerin final kararı aldıktan sonra bile yayınlanamamasına ve yaz dizilerinin hiç var olmamasına kadar etki gösteren 'artan maliyetler' yeni sezonda da yine sık duyacağımız bir ifade olarak kendini gösteriyor. Yeni sezon henüz başlamadan yine etkisini göstermeye başladı bile.