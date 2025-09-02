Oyunculara Bölüm Başı Milyonlar Verilirken Artan Maliyetler Sebebiyle Kanallar Tanıtım Filmi Çekemiyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Yeni sezonda 20'yi aşkın dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle başrol oyuncularıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor. Oyuncuların bölüm başı ücretleri ve dizilerin artan maliyetleri tüm sektörü etkiliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, kanalların her sezon başında yaptığı tanıtım filmlerini bu sezon çekemediklerini açıkladı. Şu ana kadar yalnızca Atv'nin çektiği tanıtım filmini son iptal eden ise NOW TV oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle son iki sezondur sık sık duyduğumuz bir ifade olan "artan maliyetler", dizi film sektörünü etkilemeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekim masrafları, oyuncuların ücretleri, ekipmanların pahalılığı derken dizi film sektörü oldukça zor bir durumda denebilir.
Yeni sezonda yer alacak 20'nin üstünde dizi için kanallar hazırlıklara başlasa da, artan maliyetler sebebiyle her yıl izlediğimiz tanıtım filmlerinin gelmeyeceğini öğrendik.
NOW da artan maliyetler sebebiyle tanıtım filmini iptal etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın